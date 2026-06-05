Iguatu e Maracanã decidem liderança no Grupo A6 e conhecerão rivais na 2ª Fase da Série D no domingo

A última rodada da 1ª Fase da Série D será fragmentada, dividida em duas datas, 7 e 13, com dois times cearenses entrando em campo neste fim de semana: Iguatu e Maracanã.

O Iguatu visita o Sampaio Corrêa no Nhozinho Santos, no dia 7, às 15:30. Já o Maracanã, recebe o já eliminado Iape-MA, no Almir Dutra, no dia 7, no mesmo horário.

Ambos já estão classificados no Grupo A6 e jogam pela liderança na 10ª rodada. E ao definirem suas colocações, também conhecerão seus adversários na 2ª Fase, que sairão do Grupo A5.

Cenários

O Iguatu lidera com 17 pontos e se vencer, garante a 1ª colocação e vai encarar o 4º colocado do A5. Se empatar, pode perder a liderança para o Maracanã.

O Maracanã, em 2º com 16 pontos, só será lider se vencer e o Iguatu empatar. Se empatar será 2º colocado. Mas se o Alvianil perder, pode cair para a 3ª colocação caso o Sampaio Corrêa vença o Iguatu.

E os adversários?

Três adversários estão potencialmente no caminho dos dois cearenses: Tuna Luso (3º com 13), Imperatriz-MA (4ª com 12) ou Tocantinópolis (5º com 9).

Ou seja, quem for líder, tem boa chance de pegar o Imperatriz-MA, atual 4º colocado. Quem for 2º, tem mais chance de pegar a Tuna.

Se o Maracanã for 3º, enfrentaria o 2º colocado do GrupoA5, que pode ser Águia de Marabá (1º com 18) ou Trem (2º com 17).