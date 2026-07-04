Iguatu abre vantagem fora de casa e Ferroviário arranca empate; veja resultados da 3ª Fase da Série

Iguatu e Ferroviário entraram em campo neste sábado (4), pelo jogo de ida da 3ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E conquistaram bons resultados, principalmente o Azulão.

O Iguatu venceu o Maguary-PE por 3x2 na Ilha do Retiro, em Pernambuco.

Matheus Lima abriu o placar para o Azulão aos 43 minutos do 1º tempo.

Na etapa final, o jogo ficou frenético, com 4 gols marcados. Costa empatou para o Maguary aos 20, Tafinha deixou o Iguatu em vantagem aos 27, Vinícius Kanu empatou de novo aos 30, mas aos 43, Danilo marcou o gol da vitória do Azulão.

O jogo de volta será no dia 12, no Morenão, com o Iguatu jogando pelo empate.

Ferrão arranca empate

Atuando no estádio Frei Epifânio, no Maranhão, o Ferroviário arrancou um empate com o Imperatriz em 1x1.

Legenda: O Ferroviário arrancou um empate fora de casa pela Série D Foto: Gabriel Dias/SID

Wilson fez de pênalti logo aos 3 minutos, mas Lucas Black empatou para o time coral aos 28 do 2º tempo.

Com o resultado, o Ferrão joga por uma vitória simples no PV, no dia 12, para avançar.