Icasa vence na estreia da Série B Cearense; veja balanço da 2ª rodada e próximos jogos

A Série B do Campeonato Cearense teve continuidade no fim de semana com a 2ª rodada, com destaque para as estreias dos tradicionais de Icasa e Guarany de Sobral. Ambos tinham 'folgado' na rodada inaugural.

O Verdão venceu o Cariri por 2x1, no Romeirão. Dentinho e Hugo Freitas marcaram os gols do Icasa, com Araújo descontando para o Negro Anil do Cariri. Assim, a equipe do técnico Raimundinho assumiu a 2ª colocação do Grupo A. O Cariri tem um ponto, da 1ª rodada.

Já Cacique do Vale, de volta a Segundona, empatou na estreia, jogando no Presidente Vargas. Molano e Eduardo marcaram os gols do Águia da Precabura. Gleryston marcou os dois tentos do Cacique do Vale. As equipes somaram o 1º ponto no Grupo B.

Legenda: O Guarany de Sobral empatou fora de casa no PV Foto: Divulgação / guaranydesobralce

Nos outros dois jogos, tiveram vitórias por 1x0 de Itapipoca e Crato. O Garoto Travesso venceu fora de casa o Crateús, que tinha sido a sensação da 1ª rodada, ao goleiar o Caucaia por 4x1 no Raimundão. Mas o Itapipoca surpreendeu no Jumelão, vencendo com gol de Deivide, driblando o goleiro para mandar no fundo das redes. As duas equipes estão em 3 pontos e lideram o Grupo B.

No outro jogo, o Crato venceu o Guarani de Juazeiro no Inaldão, gol de Renê, mostrando oportunismo dentro da área.

Com o resultado, o Azulão lidera o Grupo A com 4 pontos. O Guaraju tem apenas 1 ponto.

Classificação da Série B

Legenda: Classificação da Série B Cearense após a 2ª rodada Foto: Reprodução /FCF

3ª rodada