Icasa e Guarany de Sobral estreiam na Série B do Cearense no fim de semana; veja jogos da 2ª rodada

A Série B do Campeonato Cearense começou no último fim de semana e tem sequência neste sábado e domingo, com a 2ª rodada. O fica para as estreias de Icasa e Guarany de Sobral, os dois mais tradicional clubes do Interior, com grande história na elite do futebol cearense.

Ambos folgaram na 1ª rodada, já que cada grupo tem 5 times. O Verdão estreia no sábado (21), contra o Cariri, no Romeirão, no clássico local. Na estreia, o Índio Kariri empatou com o Guarani de Juazeiro, em 0x0.

Já o Guarany de Sobral, que volta à Série B este ano, visita o Atlético Cearense no domingo (22). Curiosamente, também será a estreia da Àguia, já que o jogo dela com o Itapipoca foi adiado pelas fortes chuvas.

Os técnicos das equipes são atrações: Raimundinho pelo Verdão e Boiadeiro, pelo Cacique do Vale.

Outros Jogos

O Crateús, grande vencedor da 1ª rodada ao golear o Caucaia por 4x1 fora de casa, recebe o Itapipoca.

Já o Crato, que empatou com o Barbalha na estreia, visita o Guarani de Juazeiro.

Folgam na rodada: Barbalha e Caucaia.

Classificação da Série B

Legenda: Classificação da Série B após a 1ª rodada Foto: Reprodução / FCF

Detalhes dos jogos da 2ª rodada: