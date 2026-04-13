Icasa aplica a maior goleada da Série B Cearense e lidera; veja análise da 5ª rodada

O Icasa foi a grande destaque da 5ª rodada da Série B do Campeonato Cearense. O Verdão goleou o Guarani de Juazeiro por 5x1 na Arena Romeirão, no Clássico do Cariri, e assumiu a liderança do Grupo A.

Cássio, Tiaguinho, Juliano e Gabriel Guimarães (duas vezes) marcaram os gols do Verdão. Davi Tibúrcio descontou para o Leão do Mercado. Foi a maior goleada da história do Clássico do Cariri.

Legenda: O Icasa aplicou a maior goleada da Série B Cearense em cima do rival Guarani Foto: pedrohenriquefoto

A equipe do técnico Raimundinho chegou aos 10 pontos em 4 jogos, e está invicto, com a melhor campanha geral, melhor ataque (9 gols) e melhor aproveitamento (83%).

O Verdão folga na 6ª rodada e volta a jogar no dia 25, contra o Cariri, também no Romeirão.

O Guarani fica em situação bem complicada com apenas um ponto em 4 jogos, e precisa reagir para não jogar o quadrangular do rebaixamento.

O Leão do Mercado faz um confronto direto com o Cariri pela 6ª rodada no Romeirão e precisa vencer, já que a 1ª tem apenas 10 rodadas e os dois últimos de cada grupo irão para o quadrangular do rebaixamento.

Classificação da Série B Cearense

Legenda: Classificação do Grupo A da Série B Cearense Foto: Reprodução / FCF

Legenda: Classificação do Grupo B do Campeonato Cearense Foto: Reprodução / FCF

Outros jogos dos da rodada

Itapipoca 3x2 Guarany de Sobral

Sábado - 11/04 - Perilo Teixeira - 16h

Legenda: O Itapipoca venceu em casa na rodada e lidera o Grupo B Foto: @cauephotos

A partida foi um confronto direto pela liderança do Grupo B, com o Garoto Travesso vencendo por 3x2 e alcançando 9 pontos. O Cacique do Vale se manteve com 4, em 4º lugar.

Adão, Jota e Ksin fizeram os gols do Itapipoca, com Pio - ele mesmo, ex-Ceará e Fortaleza- e Gleryston descontaram para o Guarany.

Cariri 4x1 Barbalha

Sábado - 11/04 - Romeirão - 17h

Legenda: O Cariri venceu a primeira na Série B e com goleada Foto: Divulgação / caririfc.oficial

O Indio Kariri goleou a Raposa dos Verdes Canaviais e ultrapssou o adversário na tabela. Ambos estão com 4 pontos.

Araújo e Alexandre (duas vezes cada um) fizeram os gols do Negro Anil do Cariri; Romário descontou para a Raposa dos Verdes Canaviais.

Ambos travam uma disputa para chegar aos playoffs - na 2ª e 3ª colocações - mas o Cariri mostrou força ao vencer de goleada.

Na próxima rodada, a 6ª, o Cariri faz clássico com o Guarani de Juazeiro, enquanto o Barbalha visita o bom time do Crato.

Atlético1x1 Caucaia

Quarta-feira - 8/04 - PV - 15h

Na abertura da rodada, a equipes empataram em 1x1. O resultado foi ruim para a Aguia, que ainda não venceu na Série B Cearense. São 3 empates e uma derrota, com o time da Lagoa Redonda na última colocação do Grupo B.

Para o Caucaia, o empate o manteve na vice liderança do Grupo B com 7 pontos. Jogo mais interessante da rodada, pois se trata do clássico do Cariri, de muita tradição no futebol cearense. O Verdão está invicto e com 7 pontos, assumirá a liderança se vencer, já que o Crato folga na rodada.

Na 6ª rodada, o Atlético recebe o Itapipoca e o Caucaia visita o Crateús.

Jogos da 6ª rodada