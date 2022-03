Histórico de Ceará x Tuna Luso/PA tem equilíbrio total e vitória histórica do Vovô

Ceará e Tuna Luso/PA se enfrentam nesta terça-feira (15), no Castelão, às 21h30 pela 2ª Fase da Copa do Brasil 2022. E o torcedor alvinegro com mais de 40 anos vai lembrar de confrontos recorrentes nos anos 90, com um sendo mais que especial, em 1996, com o ídolo Sérgio Alves marcando dois gols no PV e salvando o Vovô na Série C em um jogo maluco.

As equipes, que voltam a encontrar após pouco mais de 20 anos - o último confronto foi em 2001 - protagonizaram jogos marcantes na Série B nos anos 90, quando se enfrentaram 11 das 14 vezes naquela década. No histórico de confrontos, há um equilíbrio total, com 6 vitórias para cada um (incluindo goleadas de 6), dois empates e 22 gols marcados.

A última vez que as equipes se encontraram foi no dia 11 de novembro de 2001, pela Série B do Brasileiro. Na ocasião, os cearenses venceram por 2 a 0, no Estádio Presidente Vargas. No dia 19 de setembro daquele mesmo ano, também pela Segundona, a Lusa goleou o alvinegro por 6 a 2, no Baenão, devolvendo a goleada de 6 a 1 imposta pelo Vozão em 1994 por 6 a 1.

Histórico de confrontos

11-11-2001 - Ceará 2x0 Tuna Luso - Série B

19-09-2001 - Tuna Luso 6x2 Ceará - Série B

20-10-1999 - Ceará 4x3 Tuna Luso - Série B

27-09-1998 - Ceará 0x0 Tuna Luso - Série B

09-08-1998 - Tuna Luso 3x1 Ceará - Série B

09-10-1996 - Ceará 2x1 Tuna Luso - Série B

25-09-1996 - Tuna Luso 1x0 Ceará - Série B

02-09-1995 - Ceará 2x1 Tuna Luso - Série B

16-08-1995 - Tuna Luso 0x0 Ceará - Série B

06-11-1994 - Ceará 6x1 Tuna Luso - Série B

16-10-1994 - Tuna Luso 2x0 Ceará - Série B

24-08-1994 - Tuna Luso 2x0 Ceará - Série B

13-08-1994 - Ceará 2x0 Tuna Luso - Série B

28-01-1981 - Tuna Luso 2x1 Ceará - Taça de Prata

14 jogos oficiais

6 vitórias do Ceará

6 vitórias da Tuna Luso

2 empates

22 gols do Ceará

22 gols da Tuna

Jogo histórico

Mas nenhum jogo entre Ceará e Tuna Luso é tão marcante como o de 9 outubro de 1996. As duas equipes se enfrentaram pela 1ª Fase da Série B, e o Alvinegro precisava vencer para não cair para a Terceirona.

E o jogo ganhou contornos de drama logo cedo. A Tuna abriu o placar logo aos 5 minutos de jogo. A partir dali, suor e tensão se misturavam a cada lance e o quadro ficou ainda mais crítico quando o técnico Arnaldo Lira, do Ceará, ficou revoltado com a atuação do árbitro pernambucano Valdomiro Matias, agrediu o árbitro e foi expulso. O resultado não poderia ser mais desastroso, já que além do treinador alvinegro, o goleiro Chico foi expulso. Para piorar, o Vovô, então, teve que improvisar o zagueiro Aldemir no gol, já que havia realizado as três substituições durante a partida.

Legenda: O atacante Sérgio Alves foi o herói do Ceará ao marcar dois gols diante da Tuna em jogo histórico em 1996 Foto: Arquivo / Diário do Nordeste

Sérgio Alves salva

Foi então que, a partir dos 35 minutos do segundo tempo, começou a brilhar a estrela do atacante Sérgio Alves, um dos maiores ídolos da histórica do clube.

Aos 35 minutos, o atacanta empatou o jogo em cobrança de falta, e reascendia as esperanças da torcida. O tempo passava e nada do segundo gol, mas mesmo assim a torcida não arredava o pé das arquibancadas, até que o "Carrasco" marcou o gol da vitória aos 47 minutos do 2º tempo, para loucura da torcida alvinegra, em uma das maiores festas já vistas no PV.

Em entrevista ao Diário do Nordeste anos depois, Sèrgio Alves lembrou de seu feito. "Foi um ano bastante complicado, especialmente no último jogo. Eu estava em um dia feliz, abençoado, e consegui, junto com os meus companheiros, salvar o clube de cair para a Série C", relatou ele.