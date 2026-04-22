Guarany de Sobral vence Atlético na abertura da 7ª rodada da Série B Cearense; veja demais jogos

A 7ª rodada da Série B do Campeonato Cearense começou no feriado do dia 21, com o Guarany de Sobral vencendo o Atlético Cearense por 1x0, gol de Diego Costa, aos 18 do 2º tempo, no Junco. Com a vitória, o Cacique do Vale subiu para 3º colocação do Grupo B com 7 pontos, mesma pontuação do vice-líder Crateús, estando na zona de classificação para os playoffs. Apenas o líder de cada grupo vai direto pra semifinal, enquanto o 3º e o 4º vão para os playoffs da 2ª Fase.

Já o Atlético, está cada vez mais ameaçado de rebaixamento, em último do Grupo B com apenas 3 pontos em 6 jogos. Restam apenas 2 jogos para a Àguia, que precisa vencer e contar com tropeços dos adversários para evitar a ida para o playoff do rebaixamento em jogo único.

Classificação da Série B Cearense

Legenda: Classificação da 7ª rodada após vitória do Guarany Foto: Reprodução / FCF

Demais jogos da rodada

Icasa x Cariri - Arena Romeirão - sábado (25), às 17 horas

Em mais um clássico do Cariri, o Verdão quer retomar a liderança do Grupo A. O time do técnico Raimundinho tem 10 pontos, um a menos que o Crato, mas o rival tem um jogo a mais. Já o Indio Kariri tem 4 pontos e está em 3º, vindo de derrota para o Guarani de Juazeiro.

Itapipoca x Crateús - Perilo Teixeira - domingo (26), às 15 horas

Confronto direto pela liderança do Grupo B. O Garoto Travesso é a sensação da competição com a melhor campanha. Tem 12 pontos e perto de garantir da vaga direta na semifinal. Mas o Crateús, com 7, pode se aproximar se vencer. Jogaço no Perilão.

Guarani de Juazeiro x Crato - Arena Romeirão - domingo (26), às 16 horas

O Leão do Mercado conseguiu uma vitória vital por 1x0 contra o rival Cariri e entrou na briga de vez por uma vaga nos playoffs. Agora em casa contra o líder Crato, precisa vencer para não ficar em situação complicada de novo. Já o Azulão da Princesa faz bela campanha e trava uma disputa emocionante com o Icasa pela liderança do Grupo A.