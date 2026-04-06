Guarany de Sobral e Caucaia reagem na Série B Cearense; Veja balanço da 4ª rodada e próximos jogos

A Série B do Campeonato Cearense teve continuidade neste fim de semana com a 4ª rodada, destaque para as reações de Guarany de Sobral e Caucaia.

As duas equipes conseguiram vitórias expressivas na rodada e ganham fôlego na disputa pela liderança de seus grupos ou mesmo vagas nas quartas..

Análise dos jogos da rodada

Guarany de Sobral 1x0 Crateús

Sábado - 04/04 - Junco

O Cacique do Vale fez a festa da torcida no Junco e venceu a primeira na Série B. E na estreia do técnico experiente Marcelo Vilar. Com grande atuação do goleiro Gustavo, a equipe venceu com gol de Alex.

A equipe assumiu a 3ª colocação do Grupo B com 4 pontos e está na zona de classificação para a quartas, mas também pode sonhar com a liderança, estando 2 pontos do líder.

"Vitória super importante. Time vinha pressionado. Jogadores ansiosos, importante para o trabalho fluir com mais facilidade. Muito longe, mas notamos que não faltou entrega e decidação. Isso é um dos elementos importante para tornar um grupo vencedor. O Guarany precisa ter esse tipo de jogador. Podemos crescer e conseguir a classificação",disse o técnico Marcelo Vilar.

O Crateús também tem 4 pontos, mas um jogo a mais que o Cacique do Vale.

Caucaia 3x1 Itapipoca

Domingo - 05/04 - Raimundo de Oliveira

A Raposa venceu a segunda seguida e alcançou a pontuação do Itapipoca. Ambos agora estão com 6 pontos, disputando diretamente a liderança. Vanderlan foi o grande destaque da partida, com 2 gols e uma assistências. Os gols foram em duas belas jogadas individuais, batendo no canto do goleiro.

Barbalha 1x0 Guarani de Juazeiro

Sábado - 04/04 - Inaldão Lírio Callou

A Raposa dos Verdes Canaviais também venceu a primeira. com gol de Dalvan. A Raposa ganha fôlego na luta contra o rebaixamento e se habilita a vagas nas quartas. E o resultado complica o Leão do Mercado, que fica com apenas um ponto.

Icasa 1x1 Crato

Domingo - 05/04 - Arena Romeirão

No jogo mais interessante da rodada, que valia a liderança do Grupo A, deu empate em 1x1. E foi melhor para o Azulão, que manteve a liderança, deixando o Verdão em 2º. De cabeça, Paulinho P10 abriu o placar para o Crato, mas o Icasa empatou com Hugo Freitas aos 40 do 2º tempo.

As duas equipes estão invictas e devem disputar a liderança do grupo até a rodada final, a 10º.

Classificação da Série B

Legenda: Classificação do Grupo A após a 4ª rodada Foto: Reprodução / FCF

Legenda: Classificação do Grupo B após a 4ª rodada Foto: Reprodução / FCF

Jogos da 5ª rodada