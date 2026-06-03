Garantido com líder do Grupo A7, Ferrão aguarda rival da 2ª Fase da Série D: veja possibilidades

O Ferroviário garantiu matematicamente a liderança do Grupo A7 da Série D ao empatar com o Tirol em 0x0 pela 9ª rodada. O Tubarão da Barra chegou aos 18 pontos e não pode mais ser ultrapassado restando uma rodada para o fim da 1ª Fase.

Assim, o time coral cumpre tabela no dia 13 contra o Fluminense/PI no PV e aguarda o chaveamento da 2ª Fase, que será definido após a última rodada.

E pelo regulamento da competição, o 1º do Grupo A7 enfrenta o 4º do Grupo A8.

Assim, o Ferrão tem 3 possibilidades de adversários: Maguary-PE, Sousa/PB ou Central/PE.

Todos eles podem terminar o Grupo A8 na 4ª colocação e encarar o Ferrão.

O Maguary é o 3º com 13, o Sousa é o 4º com 10 e o Central é o 5º com 10.

Na última rodada, o Central recebe o Laguna no Lacerdão, o Sousa joga com o América/RN no Marizão (PB), e o Maguary faz jogo fora de casa com o ABC, no Fraqueirão. Todos os jogos são no domingo (14), às 15 horas.