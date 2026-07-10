França x Espanha era o confronto mais esperado da Copa e será um duelo de estilos na semifinal

Todo mundo que fez simulações de chaveamento da Copa do Mundo 2026 antes dela começar, deve ter colocado frente à frente França x Espanha na semifinal, tamanho era o favoritismo das duas.

E a sexta-feira (10) foi de confirmação desse confronto, após a Espanha vencer a Bélgica por 2x1, se habilitando para enfrentar a França - que bateu Marrocos no dia anterior - jogo que será na terça-feira em Dallas, às 16 horas.

Sem medo de errar, França x Espanha era o confronto mais pesado possível na Copa do Mundo 2026, pelo futebol que as duas vêm jogando neste ciclo, qualidade das duas seleções, ainda que um Brasil x Argentina do outro lado da chave se acontecesse, também seria gigante, mas sem a magnitude em termos de futebol jogado.

Duelo de estilos

O confronto colocará frente à frente diferentes estilos de futebol, dominantes da sua forma.

A França é um time mais talentoso, vertical, e que conta com pontas agressivos como Mbappé e Doué, além de Dembélé e Olise como mais construtores.

O jogo gira em torno do quarteto, que pode ser considerado 'mágico' nesta Copa.

Legenda: A França de Olise e Ebappé joga o melhor futebol da Copa do Mundo e vai encarar a Espanha na semi Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Defensivamente, é um time muito forte, com os volantes Koné e Rabiot em grande fase, além de Upamecano na zaga.

O time espanhol é o oposto do time francês. Toca incessantemente a bola com precisão e assim evita que o adversário o ataque. A troca de passes sem pressa, em ritmo quase marcial, deixa o jogo sob controle, mas com um menos finalizações do que se espera.

A Espanha é o time que disparadamente troca mais passes na Copa do Mundo, partindo de três jogadores: Fabian Ruiz, Rodri e Dani Olmo. Quando não é Fabian Ruiz é Pedri.

Legenda: A Espanha é um time que valoriza a posse de bola e controla o adversário assim Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Mas os dois zagueiros também participam da troca de passes, assim como os laterais, os ótimos Cucurella e Porro.

Yamal é o jogador mais agudo da equipe, que busca mais o jogo vertical e o drible.

Já Baena e Oyarzabal, também participam, mesmo atuando na frente.

Assim, com tanta associação e troca de passes, a La Roja controla o jogo como quer.

E quem vai sobressair?

Não há um estilo melhor que o outro, os dois são eficentes, para deixar claro. As duas seleções já provaram isso no último ciclo e na Copa do Mundo 2026. O que há é predileções de estilo de jogo e imposição. Vamos ver qual das duas conseguirá se impôr.

A Espanha leva vantagem em confrontos nos últimos anos contra a França, ao vencê-la na Euro e Liga das Nações.

Mas a equipe tinha Lamine Yamal e Nico Willians em grande forma, o que não é o caso agora.

E isso muda muito o jogo.

Outro fator é Olise. Ele cresceu demais e não estava nos citados confrontos.

No duelo de estilos, vamos ver qual vai sobressair. Se a Espanha vai conseguir controlar a França como sua troca de passes incessante, ou a França vai aproveitar os espaços que a Espanha der com seu jogo vertical.

A verdade é que vai ser um jogaço, o mais esperado da Copa do Mundo 2026. Que venha a terça-feira!