Fortaleza ou Ceará podem terminar a 7ª rodada da Série B na liderança; Veja cenários

A 7ª rodada da Série B reserva confrontos pesados para os times cearenses, Fortaleza e Ceará, que encaram rivais diretos pelo acesso. O Leão enfrenta o Goiás no sábado no Castelão às 20h30 e o Vovô no domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro, ás 18 horas.

Sem dúvida são dois dos confrontos mais pesados de toda a Série B, pela tradição dos 4 clubes. E dentro deste cenário, Leão ou Vovô podem terminar a rodada na liderança.

Jogos que interessam a Leão e Vovô pela liderança

Cuiabá x Criciúma - Arena Pantanal - 2/05 - 18h30

São Bernardo x Ponte Preta - Primeiro de Maio - 03/05 - 16h

Atlético-GO x Juventude - Antônio Accioly - 03/05 - 18h

Vila Nova-GO x Athletic-MG - OBA - 04/05 - 19h

Leão precisa de um só tropeço

O cenário para o Fortaleza é mais simples, já que o Leão é o 2º colocado com 11 pontos. O time está apenas um ponto atrás do Vila Nova-GO.

Assim, para terminar a rodada na liderança, o Leão precisa vencer o Goiás e torcer para que o Colorado não vença o Athletic, no OBA, em Goiânia, jogo que fecha a rodada na segunda-feira (4), às 19 horas.

Legenda: O Fortaleza tem disputa direta pela iderança com o Vila Nova e pode terminar a rodada na frente Foto: Reprodução / Srgoool

Com a combinação, o Leão iria para 14 pontos, deixando o Vila Nova com 13 ou 12.

Se empatar, o Fortaleza só será líder com 12 pontos, caso o Vila Nova seja goleado por 4x0 e e todos estes adversários não vençam: São Bernardo, Criciúma, Juventude, Sport ou Ceará.

Legenda: O Leão pode ser líder ao fim da 7ª rodada com um empate, mas a combinação é muito difícil Foto: Reprodução / srgoool

Vozão precisa de combinação de resultados

A combinação para o Vovô é mais complexa, já que a equipe está na 6ª colocação com 10 pontos.

Por estar em 6º, o Vovô precisa de tropeços de 5 equipes: Vila Nova-GO, Fortaleza, São Bernardo, Criciúma e Juventude. O Vovô precisa que todos empatem ou percam.

Legenda: Combinação para o Ceará terminar a rodada como líder da Série B após a 7ª rodada Foto: Reprodução / Srgoool

Se vencer o Sport na Ilha, o Vovô chegaria a 13 pontos, deixando o time goiano com 12 ou até 13 (o superando pelo critério do saldo de gols).

Os dois juntos no G2?

Também há combinações para Leão e Vovô terminarem a rodada juntos no G2, que dá vaga direta na Série A.

Se os dois vencerem e contarem com tropeços de seus adversários, o Leão encerra a rodada na liderança com 14 pontos e o Vozão na vice-liderança com 13.

Legenda: Fortaleza e Ceará juntos no G2 com o Leão líder Foto: Reprodução / Srgoool

Não há combinação para que os dois juntos fiquem no G2 com o Ceará líder e o Fortaleza na vice-liderança. Já que se o Leão empatar, não pode mais ultrapassar o Vila-Nova, ficando no máximo em 3º.