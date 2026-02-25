Fortaleza flerta com o vexame na Copa do Brasil e liga alerta para o Clássico-Rei

O Fortaleza avançou na Copa do Brasil com um gol aos 49 do 2º tempo, ao vencer o Maguary por 4x3, no Castelão, mas flertou com um vexame.

A equipe leonina cometeu falhas defensivas bizarras de Gazal, Cardona e Brenno, permitindo três gols do bravo Maguary, que vencia até os 19 do 2º tempo.

Mas Rodrigo, aos 37, e Prior, aos 49, classificaram o Fortaleza.

A atuação serve de alerta, que permitiu 11 finalizações do Maguary, sendo 7 do alvo.

A equipe leonina, que só havia sofrido um gol no ano em jogos do Cearense, teve uma atuação defensiva terrível, com Pierre e Fuentes jogando muito abaixo.

Legenda: O Fortaleza avançou na Copa do Brasil no sufoco Foto: KID JUNIOR / SVM

A atuação defensiva serve de alerta para o Clássico-Rei contra o Ceará no domingo, já que se trata de um adversário de mais qualidade e com peças mais decisivas. Se cometer falhas semelhantes a desta terça, pode comproter o resultado.

E de bom?

De bom na classificação, além de não desistir do resultado e buscar a virada, três jogadores: Luiz Fernando, que mostra faro de gol e presença de àrea, Maílton com apoio e assistência, além de Vitinho, que entrou muito bem e mudou a cara do Fortaleza pra virada.