Fortaleza flerta com o vexame na Copa do Brasil e liga alerta para o Clássico-Rei
Leão comete falhas defensivas graves e por pouco não foi eliminado pelo Maguary
O Fortaleza avançou na Copa do Brasil com um gol aos 49 do 2º tempo, ao vencer o Maguary por 4x3, no Castelão, mas flertou com um vexame.
A equipe leonina cometeu falhas defensivas bizarras de Gazal, Cardona e Brenno, permitindo três gols do bravo Maguary, que vencia até os 19 do 2º tempo.
Mas Rodrigo, aos 37, e Prior, aos 49, classificaram o Fortaleza.
A atuação serve de alerta, que permitiu 11 finalizações do Maguary, sendo 7 do alvo.
A equipe leonina, que só havia sofrido um gol no ano em jogos do Cearense, teve uma atuação defensiva terrível, com Pierre e Fuentes jogando muito abaixo.
A atuação defensiva serve de alerta para o Clássico-Rei contra o Ceará no domingo, já que se trata de um adversário de mais qualidade e com peças mais decisivas. Se cometer falhas semelhantes a desta terça, pode comproter o resultado.
E de bom?
De bom na classificação, além de não desistir do resultado e buscar a virada, três jogadores: Luiz Fernando, que mostra faro de gol e presença de àrea, Maílton com apoio e assistência, além de Vitinho, que entrou muito bem e mudou a cara do Fortaleza pra virada.