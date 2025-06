Fortaleza conhecerá adversário nas quartas da Copa do Nordeste neste sábado; veja possibilidades

O Fortaleza definiu sua colocação do Grupo A da Copa do Nordeste ainda em março, no dia 26 pela última rodada da 1º Fase, ao ficar em 4º lugar, ao perder pro CRB por 1x0 no Castelão.

E após praticamente dois meses, conhecerá seu adversário nas quartas. Isso porque, o Grupo B só será definido neste sábado (7), com o Leão tendo 4 possibilidades de adversário, que será quem encerrar a 1ª Fase como líder.

Os postulantes são: Bahia (13 pontos), CSA (10), Confiança (10) e Ceará (10). Vale lembrar, que independente do adversário, o Fortaleza será visitante no jogo único das quartas de final, que deve ocorrer em setembro.

Legenda: O Fortaleza enfrentará o 1º colocado do Grupo B nas quartas Foto: Reprodução / CBF

Para ser o Bahia:

Basta o Tricolor empatar com o Náutico que será líder e enfrentará o Fortaleza.

Se o Bahia perder, terá que torcer por tropeços de CSA, Confiança e Ceará, e que um deles não o alcance no saldo.

Para ser o CSA:

O Mutange tem que vencer o América/RN, torcer para uma derrota do Bahia, e ainda tirar 2 de saldo.

Para ser o Confiança:

O time proletário tem que vencer o Juazeirense, torcer por derrota do Bahia tirando 5 de saldo, e ainda contar com empates de CSA e Ceará. Caso Mutange e Vovô vençam, o Confiança precisa superá-los no saldo.



Para ser o Ceará:

O Ceará tem que vencer o Sampaio Corrêa, torcer para uma derrota do Bahia, e ainda tirar 6 gols de saldo.

Para ultrapassar Confiança e CSA, o Vovô também terá que superá-los no saldo caso eles vençam.