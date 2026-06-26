Ferroviário, Maracanã e Iguatu entram em campo no fim de semana por vaga na 3ª Fase da Série D

Ferroviário, Maracanã e Iguatu entram em campo no fim de semana por uma vaga na 3ª Fase da Série D. os 3 representantes cearenses jogam em casa.

Nos jogos de ida, Ferrão e Alvianil arrancaram empates, enquanto o Azulão venceu.

O Ferroviário empatou em 1x1 com o Central de Caruaru no estádio Lacerdão, em Pernambuco.

O Iguatu venceu a Tuna Luso por 2x1, no Mangueirão, no Pará por 2x1, de virada.

E o Maracanã arrancou um empate em 1x1 com o Imperatriz no Frei Epifânio.

Veja jogos do fim de semana:

27/06/2026 - 15:30 - Almir Dutra

Maranhão x Imperatriz

27/06/2026 - 16:00 - Morenão

Iguatu x Tuna Luso

28/06/2026 - 17:00 - Presidente Vargas

Ferroviário x Central de Caruaru

Cenários

Ferroviário e Maracanã jogam por uma vitória simples para avançarem de fase. Se as partidas terminarem empatadas, irão para os pênaltis.

A melhor situação é do Iguatu. O Azulão pode empatar em casa que se classifica. Se perder por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.

Quem se classificar, já estará entre os 32 melhores da Série D. Vale lembrar que sobem seis para a Série C.