Ferroviário, Maracanã e Iguatu entram em campo no fim de semana por vaga na 3ª Fase da Série D
Os 3 representantes cearenses conseguiram bons resultados fora e decidem em casa
Ferroviário, Maracanã e Iguatu entram em campo no fim de semana por uma vaga na 3ª Fase da Série D. os 3 representantes cearenses jogam em casa.
Nos jogos de ida, Ferrão e Alvianil arrancaram empates, enquanto o Azulão venceu.
O Ferroviário empatou em 1x1 com o Central de Caruaru no estádio Lacerdão, em Pernambuco.
O Iguatu venceu a Tuna Luso por 2x1, no Mangueirão, no Pará por 2x1, de virada.
E o Maracanã arrancou um empate em 1x1 com o Imperatriz no Frei Epifânio.
Veja jogos do fim de semana:
27/06/2026 - 15:30 - Almir Dutra
Maranhão x Imperatriz
27/06/2026 - 16:00 - Morenão
Iguatu x Tuna Luso
28/06/2026 - 17:00 - Presidente Vargas
Ferroviário x Central de Caruaru
Cenários
Ferroviário e Maracanã jogam por uma vitória simples para avançarem de fase. Se as partidas terminarem empatadas, irão para os pênaltis.
A melhor situação é do Iguatu. O Azulão pode empatar em casa que se classifica. Se perder por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.
Quem se classificar, já estará entre os 32 melhores da Série D. Vale lembrar que sobem seis para a Série C.