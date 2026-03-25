Ferroviário falha em lances capitais e perde grande chance de pontuar em estreia contra Fortaleza

O Ferroviário tinha uma boa oportunidade contra o time reserva do Fortaleza na estreia da Copa do Nordeste. Mas o time coral desperdiçou a chance de pontuar, ao fazer um gol contra aos 2 minutos e principalmente, perder um pênalti aos 47 do 2º tempo.

Ou seja, o Ferroviário abusou. Contra um time desentrosado do Fortaleza, e sem inspiração, a equipe tinha a oportunidade, mas despediçou.

Luan, Mena, Geo e Fernando Portel criaram chances corais, mas a falha logo aos 2 minutos que permitiu o gol contra de Pedrinho, e o pênalti perdido aos 47 por Paulo Ricardo foram fatais para o time.

Legenda: O Ferroviário cometeu erros capitais no clássico com o Fortaleza Foto: KID JUNIOR / SVM

A derrota é amarga, o time continua sem vencer clássicos e não conseguiu marcar um gol sequer contra o Fortaleza em 4 jogos.

Como são apenas 5 jogos na 1ª fase e um já foi, o Ferroviário precisará errar menos e ser mais efetivo se quiser ter alguma chance de classificação em um grupo que só passam dois e tem Ceará e Sport.

E para ser mais efetivo, passa também por um centroavante que participe mais. Desde o Cearense, Jeffinho é pouco participativo, por não ser tão acionado. O jogo do Ferroviário se concentra muito com os volantes se aproximando, meias e pontas.

Pontos Positivos

De pontos positivos, o Ferroviário buscou, dentro das suas limitações, atacar o Fortaleza e criar.

Fernando Portel já merece ser titular, e Geo fez boa estreia na lateral-direita.

O técnico Nuno Pereira é corajoso e pode fazer o Ferroviário evoluir, principalmente pensando em Série D.