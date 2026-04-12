Ferroviário e Maracanã vencem a 1ª lideram seus grupos na Série D; veja análise

O sábado foi de rodada da Série D, a 2ª, com Ferroviário e Maracanã conseguindo a 1ª vitória e liderando seus grupos.

Classificação dos Grupos A6 e A7

Legenda: Classificação dos grupos dos Cearenses na Série D Foto: Reprodução / Srgoool

Maracanã surpreende

O Alvianil venceu bem o Moto Club por 2x0 no Almir Dutra e assumiu a liderança do Grupo A6 com 4 pontos. Os gols foram de Marcos Vinicius e Alison.

O Maracanã joga o melhor futebol dos 5 cearenses na D, conquistando os melhores resultados. Empatou fora em 2x2 com o IAPE e venceu o tradicional Moto.

A equipe de Júnior Cearense começou muito bem a competição, contrastando com o ano ruim que fez no Estadual e Copa do Brasil.

A equipe já se credencia para a classificação pela solidez que apresenta.

Na 3ª rodada, recebe o Parnahyba no dia 18 e tem tudo para vencer e disparar na liderança.

Ferrão no sufoco

O Ferroviário venceu a primeira na Série D do Campeonato Brasileiro com dois gols no acréscimos. O time coral o Tirol por 3x2 na tarde deste sábado (11), no estádio Presidente Vargas, pela 2ª rodada.

O Tirol saiu na frente aos 27 minutos com Ferrão, Lucas Black empatou para o Ferroviário aos 43, e a Coruja virou com Jefferson, aos 5 do 2º tempo.

Mas o jogo mudou aos 26 minutos do 2º tempo com a expulsão de Welton Santana, do Tirol.

O Ferroviário foi para a pressão e virou o jogo, com gols de Thalisson aos 47 e Mena aos 48.

Pelo elenco que tem, o Ferrão não tinha que passar sufoco contra o Tirol. A Coruja tem um time ajustado, mas o Ferroviário ficou atrás no placar duas vezes no 11x11 e isso é um alerta.

A vitória veio, mas é Ferroviário precisa jogar mais e falhar menos na defesa.

Com o resultado, o Ferrão chegou aos 4 pontos e lidera provisoriamente o Grupo A7. O Tubarão volta a jogar no dia 19, contra o Altos-PI, no Albertão, às 16 horas. É um jogo complicado e o time terá que ser mais seguro.

Já o Tirol, se mantém sem pontos e volta a jogar no dia 18, contra o Atlético Cearense, às 16 horas no PV.

Atlético competitivo

A Águia surpreendeu ao empatar fora de casa com o Piauí, que tinha batido o Tirol na estreia no PV.

O time cearense até saiu na frente com gol de Carlos Gabriel, mas sofreu o empate com Leandro.

São 2 empates do Atlético, que surpreendentemente é competitivo, mesmo jogando a Série B Cearense paralelamente.

Na próxima rodada pega o Tirol, em jogo acessível para os dois.

Iguatu joga domingo

O Azulão fecha a rodada no domingo, ao visitar o Parnahyba, às 16 horas. Se vencer, se iguala ao Maracanã no Grupo A6.