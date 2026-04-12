Ferroviário e Maracanã vencem a 1ª lideram seus grupos na Série D; veja análise
Equipes ganharam suas partidas neste sábado
O sábado foi de rodada da Série D, a 2ª, com Ferroviário e Maracanã conseguindo a 1ª vitória e liderando seus grupos.
Classificação dos Grupos A6 e A7
Maracanã surpreende
O Alvianil venceu bem o Moto Club por 2x0 no Almir Dutra e assumiu a liderança do Grupo A6 com 4 pontos. Os gols foram de Marcos Vinicius e Alison.
O Maracanã joga o melhor futebol dos 5 cearenses na D, conquistando os melhores resultados. Empatou fora em 2x2 com o IAPE e venceu o tradicional Moto.
A equipe de Júnior Cearense começou muito bem a competição, contrastando com o ano ruim que fez no Estadual e Copa do Brasil.
A equipe já se credencia para a classificação pela solidez que apresenta.
Na 3ª rodada, recebe o Parnahyba no dia 18 e tem tudo para vencer e disparar na liderança.
Ferrão no sufoco
O Ferroviário venceu a primeira na Série D do Campeonato Brasileiro com dois gols no acréscimos. O time coral o Tirol por 3x2 na tarde deste sábado (11), no estádio Presidente Vargas, pela 2ª rodada.
O Tirol saiu na frente aos 27 minutos com Ferrão, Lucas Black empatou para o Ferroviário aos 43, e a Coruja virou com Jefferson, aos 5 do 2º tempo.
Mas o jogo mudou aos 26 minutos do 2º tempo com a expulsão de Welton Santana, do Tirol.
O Ferroviário foi para a pressão e virou o jogo, com gols de Thalisson aos 47 e Mena aos 48.
Pelo elenco que tem, o Ferrão não tinha que passar sufoco contra o Tirol. A Coruja tem um time ajustado, mas o Ferroviário ficou atrás no placar duas vezes no 11x11 e isso é um alerta.
A vitória veio, mas é Ferroviário precisa jogar mais e falhar menos na defesa.
Com o resultado, o Ferrão chegou aos 4 pontos e lidera provisoriamente o Grupo A7. O Tubarão volta a jogar no dia 19, contra o Altos-PI, no Albertão, às 16 horas. É um jogo complicado e o time terá que ser mais seguro.
Já o Tirol, se mantém sem pontos e volta a jogar no dia 18, contra o Atlético Cearense, às 16 horas no PV.
Atlético competitivo
A Águia surpreendeu ao empatar fora de casa com o Piauí, que tinha batido o Tirol na estreia no PV.
O time cearense até saiu na frente com gol de Carlos Gabriel, mas sofreu o empate com Leandro.
São 2 empates do Atlético, que surpreendentemente é competitivo, mesmo jogando a Série B Cearense paralelamente.
Na próxima rodada pega o Tirol, em jogo acessível para os dois.
Iguatu joga domingo
O Azulão fecha a rodada no domingo, ao visitar o Parnahyba, às 16 horas. Se vencer, se iguala ao Maracanã no Grupo A6.