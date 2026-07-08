Ferroviário e Iguatu jogam no domingo por uma vaga na 4ª Fase da Série D; veja caminho para o acesso
No momento, 32 equipes estáo na luta pelo acesso na Série D
Ferroviário e Iguatu entram em campo neste domingo (12), pelo jogo de volta da 3ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Ambos conquistaram bons resultados nos jogos de ida e lutam por uma vaga entre os 16 melhores que irão á 4ª Fase.
O Iguatu venceu o Maguary-PE por 3x2 na Ilha do Retiro, em Pernambuco, assim, no Morenão, joga pelo empate.
Se passar de fase, o Azulão pega o vencedor de Capital-DF x Nacional-AM.
Atuando no estádio Frei Epifânio, no Maranhão, o Ferroviário arrancou um empate com o Imperatriz em 1x1 e joga por uma vitória simples no PV para avançar.
Se passar de fase, o Ferrão enfrenta o vencedor de Goiatuba x Manauara.
Caminho para o acesso
A Série D 2026 começou com 96 clubes e dará o acesso para 6 delas. Assim, o caminho para o acesso ainda é longo: 3 mata-matas.
Pelo regulamento, Ferroviário e Iguatu teriam dois caminhos para subir de divisão:
1) Superar a 3ª Fase, as Oitavas de Final (que conta om 16 clubes) e as quartas (que terão 8), subindo diretamente.
2) Superar a 3ª Fase, as Oitavas de Final (que conta om 16 clubes) e se for eliminado na quartas, precisa estar entre as 4 melhores campanhas entre os eliminados para ir para um playoff.
Quem ainda está na disputa:
Ceará
Ferroviário e Iguatu
Goiás
Goiatuba e CRAC
Alagoas
ASA e CSA
Rio Grande do Norte
ABC e América
Distrito Federal
Gama e Capital
Paraíba
Treze e Serra Branca
Pará
Águia de Marabá
São Paulo
Portuguesa de Desportos, XV de Piracicaba e Velo Clube
Rio de Janeiro
Portuguesa
Minas Gerais
Uberlândia e Betim
Rio Grande do Sul
Guaporé, São José e São Luiz
Santa Catarina
Marcílio Dias
Mato Grosso do Sul
Ivinhema
Mato Grosso
Luverdense
Paraná
Cianorte
Amazonas
Manauara e Nacional-AM
Rondônia
Porto Velho
Amapá
Trem