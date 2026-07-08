Ferroviário e Iguatu jogam no domingo por uma vaga na 4ª Fase da Série D; veja caminho para o acesso

Ferroviário e Iguatu entram em campo neste domingo (12), pelo jogo de volta da 3ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Ambos conquistaram bons resultados nos jogos de ida e lutam por uma vaga entre os 16 melhores que irão á 4ª Fase.

O Iguatu venceu o Maguary-PE por 3x2 na Ilha do Retiro, em Pernambuco, assim, no Morenão, joga pelo empate.

Se passar de fase, o Azulão pega o vencedor de Capital-DF x Nacional-AM.

Atuando no estádio Frei Epifânio, no Maranhão, o Ferroviário arrancou um empate com o Imperatriz em 1x1 e joga por uma vitória simples no PV para avançar.

Se passar de fase, o Ferrão enfrenta o vencedor de Goiatuba x Manauara.

Caminho para o acesso

A Série D 2026 começou com 96 clubes e dará o acesso para 6 delas. Assim, o caminho para o acesso ainda é longo: 3 mata-matas.

Pelo regulamento, Ferroviário e Iguatu teriam dois caminhos para subir de divisão:

1) Superar a 3ª Fase, as Oitavas de Final (que conta om 16 clubes) e as quartas (que terão 8), subindo diretamente.

2) Superar a 3ª Fase, as Oitavas de Final (que conta om 16 clubes) e se for eliminado na quartas, precisa estar entre as 4 melhores campanhas entre os eliminados para ir para um playoff.

Quem ainda está na disputa:

Ceará

Ferroviário e Iguatu

Goiás

Goiatuba e CRAC

Alagoas

ASA e CSA

Rio Grande do Norte

ABC e América

Distrito Federal

Gama e Capital

Paraíba

Treze e Serra Branca

Pará

Águia de Marabá

São Paulo

Portuguesa de Desportos, XV de Piracicaba e Velo Clube

Rio de Janeiro

Portuguesa

Minas Gerais

Uberlândia e Betim

Rio Grande do Sul

Guaporé, São José e São Luiz

Santa Catarina

Marcílio Dias

Mato Grosso do Sul

Ivinhema

Mato Grosso

Luverdense

Paraná

Cianorte

Amazonas

Manauara e Nacional-AM

Rondônia

Porto Velho

Amapá

Trem