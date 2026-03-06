Ferroviário começa reformulação para a Série D: veja quem já chegou e quem já saiu

O Ferroviário começou a reformulação para a Série D do Campeonato Brasileiro, competição que se inicia em 4 de abril.

Assim, praticamente um mês antes do início da competição, o Ferrão já anunciou chegadas e saídas de jogadores.

O Ferroviário do técnico Nuno Pereira ainda aguarda a divulgação oficial da tabela da Série D para conhecer o adversário da estreia, assim como o local e data do jogo. A última partida do Ferrão em 2026 foi contra o Floresta, na disputa do 3º lugar do Cearense, quando venceu por 1x0 no dia 27 de fevereiro.

Contratados

Rodrigo Canindé (meia)

Jefferson Geo (lateral-direito)

Thomás Luciano (lateral-direito)

Deixaram o clube

Ramires

Felipe Sales

Emprestados

Victor Diotti (Para o Caucaia)

Thiago Pulga (para o Caucaia)

Honorato (para o Barbalha)

João Kayke (para o Barbalha)

Renovados até o fim da Série D

Léo Paraíso

Victor Brasil

Pablo Maldini

Carlinhos

Bruno Miranda