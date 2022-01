Ferroviário ainda oscila, mas mostra que tem peças para desequilibrar os jogos

Antes da 1ª Fase do Campeonato Cearense começar, apontar o favoritismo para o Ferroviário era natural pelo elenco que formou. Ainda que os demais clubes tivessem suas qualidades, o elenco coral se sobressaia aos 7 adversários.

Mas bastou a bola rolar para que as dificuldades parecessem, como falta de ritmo, entrosamento, cansaço típico de início de temporada... O time de Anderson Batatais acumulou três empates e apenas uma vitória, vendo Caucaia e Maracanã - duas surpresas agradáveis do certame - abrirem dianteira antes da 5ª rodada.

Na referida rodada, o Ferrão encararia o Icasa, de camisa respeitável no Estado, mas em fase complicada. E os sinais na partida no Elzir Cabral foram das melhores, com o torcedor coral certamente encontrando nomes para desequilibrar os jogos até fim da 1ª Fase.

Diferenciados

Contra o Verdão do Cariri, ficou muito claro o nível acima de 5 jogadores: o goleiro Jonatan, o zagueiro Vitão, o volante Valderrama, o meia Mauri e o atacante Edson Cariús.

São 5 jogadores de setores diferentes que dão uma espinha dorsal muito interessante ao time. Não desmerecendo os demais do elenco, que são bons jogadores e podem ajudar nesta engrenagem coral.

Jonantan está muito seguro no gol coral, o zagueiro Vitão é um dos líderes técnicos do time, o volante Valderrama tem feito gols e chegando também na frente, Mauri é o meia que articula as jogadas e bate bem as faltas e Edson Cariús, o centroavante que todo time precisa.

Contra o Icasa, o quinteto jogou muito bem e teve participação decisiva na vitória. Ou seja, Batatais pode ajustar esse time com coadjuvantes e chegar forte para as fases finais do Estadual. Se o treinador conseguir melhorar o nivel coletivo e técnico de alguns jogadores, como Roni, Emerson, Paulista, Gabriel Silva, Wandson, entre outros, o time coral será ainda mais forte.

Claro que para encarar Fortaleza e Ceará é preciso jogar no máximo que esse grupo pode e estar na ponta dos cascos.Quem sabe o time coral consiga chegar neste nível e aprontar uma surpresa em um dos favoritos.