Estão definidos todos os confrontos das Oitavas de Final da Série D: Veja quem pega quem

A 3ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, com 16 classificados sendo definidos, os dois últimos nesta segunda-feira (13). Favoritos, América-RN e CSA avançaram e se juntaram aos outros 14 clubes, entre eles os cearenses Ferroviário e Iguatu.

Legenda: Iguatu e Ferroviário são os dois representantes cearenses entre os 16 melhores da Série D Foto: Divulgação / adiguatuce e Divulgação / ferroviarioac

Assim, os 8 confrontos foram definidos, com 16 clubes ainda vivos na luta pelo acesso.

Veja confrontos das Oitavas de Final

Jogos de ida (17/07 ou 18/07)

Goiatuba x Ferroviário

América-RN x Gama

Luverdense x ABC

Nacional-AM x Iguatu

São José-RS x Treze

Uberlândia x Portuguesa-SP

CSA x São Luiz-RS

Cianorte x ASA

Jogos de ida (25/07 ou 26/07)

Ferroviário x Goiatuba-GO

Gama-DF x América-RN

ABC x Luverdense

Iguatu x Nacional-AM

Treze x São José-RS

Portuguesa-SP x Uberlândia-MG

São Luiz-RS x CSA

ASA x Cianorte-PR

Favoritos

Pelo futebol apresentado ao longo da Série D, seis clubes despontam como favoritos. Gama, Portuguesa-SP, América-RN, ABC, CSA e Ferroviário são os mais consistentes ao longo de todas as fases e têm elencos de mais qualidade.

Os 6 só não devem passar juntos para a próxima fase - a do acesso - porque há um duelo pesado, entre eles: Gama x América-RN.