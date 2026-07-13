Estão definidos todos os confrontos das Oitavas de Final da Série D: Veja quem pega quem
Iguatu e Ferroviário decidirão em casa a série de dois jogos
A 3ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, com 16 classificados sendo definidos, os dois últimos nesta segunda-feira (13). Favoritos, América-RN e CSA avançaram e se juntaram aos outros 14 clubes, entre eles os cearenses Ferroviário e Iguatu.
Assim, os 8 confrontos foram definidos, com 16 clubes ainda vivos na luta pelo acesso.
Veja confrontos das Oitavas de Final
Jogos de ida (17/07 ou 18/07)
Goiatuba x Ferroviário
América-RN x Gama
Luverdense x ABC
Nacional-AM x Iguatu
São José-RS x Treze
Uberlândia x Portuguesa-SP
CSA x São Luiz-RS
Cianorte x ASA
Jogos de ida (25/07 ou 26/07)
Ferroviário x Goiatuba-GO
Gama-DF x América-RN
ABC x Luverdense
Iguatu x Nacional-AM
Treze x São José-RS
Portuguesa-SP x Uberlândia-MG
São Luiz-RS x CSA
ASA x Cianorte-PR
Favoritos
Pelo futebol apresentado ao longo da Série D, seis clubes despontam como favoritos. Gama, Portuguesa-SP, América-RN, ABC, CSA e Ferroviário são os mais consistentes ao longo de todas as fases e têm elencos de mais qualidade.
Os 6 só não devem passar juntos para a próxima fase - a do acesso - porque há um duelo pesado, entre eles: Gama x América-RN.