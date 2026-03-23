Entenda porque a Copa do Nordeste ficará em terceiro plano para Ceará e Fortaleza

Ceará e Fortaleza começaram uma maratona de jogos que envolve 3 competições: Série B do Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Pelo menos até junho, os dois clubes jogarão as 3 competições paralelas e a Copa do Nordeste, que começa neste terça para o Leão e quarta para o Vovô, deve ser apenas a 3ª em importância no calendário apertado.

É uma pena, pois estamos falando de um título regional em jogo, e de dois tricampeões, mas o Nordestão, da forma como foi encaixado no calendário, de março à junho, deve perder em prioridade para a Série B - pela necessidade de acesso de ambos - e a Copa do Brasil, pelo dinheiro envolvido a cada fase que se avança.

Série B x Copa do Nordeste

Vejamos o exemplo desta semana. Serão duas datas do Nordestão: 25 e 28, com a 2ª rodada da Série B já no dia 31 e 1.

Certamente o Ceará irá com força máxima contra o ABC, mas priorizará o jogo com a Ponte Preta, pela Série B, que será 3 dias depois do jogo com o Retrô, pelo Nordestão, em Pernambuco. Não dá pra ir com força máxima no jogo na Arena Pernambuco.

O mesmo acontecerá entre os jogos do Náutico pela Série B no dia 11 e Londrina 19 pela Série B. Entre eles tem o jogo contra a Jacuipense pela Copa do Nordeste.

E assim acontecerá em todas as rodadas da 1ª Fase, com o jogo do Maranhão entre a partidas da Série B diante de Vila Nova e Sport.

No Fortaleza, o padrão é mesmo. Depois do jogo com o Ferroviário, o time enfrenta o Imperatriz, mas 3 dias depois tem o Cuiabá pela Série B. Claro que o jogo contra o Dourado é mais importante, e o regional ficará de lado.

Os jogos contra América-RN e Sport pelo Nordestão estão entre jogos cruciais na Série B contra São Bernardo, Criciúma, Operário e Goiás.

Desvantagem física

Ou seja, não dá para usar força máxima enquanto os adversários de Série B, estarão colocando seus times reservas na Copa Verde ou na desprestigiada Copa Sul-Sudeste. Alguns nem competição regional tem pra jogar.

Assim, Ceará e Fortaleza não devem querer estar em desvantagem física diante de seus rivais de Série B, tendo que colocar times reservas (fora o Clássico-Rei do dia 7 de abril pelo Nordestão).

Em todas as datas do Nordestão na fase mata-mata, 6 de maio as quartas, 20 e 27 de maio as semifinais e 3 e 7 de julho os dois jogos da Final, terão jogos de Série B determinantes para Ceará e Fortaleza.

O primeiro Clássico-Rei da Série B é no dia 14 de maio por exemplo. Impossível competir.

Quando o Nordestão era disputado junto com os Estaduais e antes do Brasileiro, era mais simples e certo priorizar, agora, está cada vez mais complicado. Virou estorvo no calendário e os clubes não terão outra alternativa.