Em 2005, Ceará eliminou o Atlético Mineiro da Copa do Brasil no Castelão; relembre

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (13), contra o Atlético/MG pelo jogo de volta da 5ª Fase da Copa do Brasil, às 21h30 no Castelão. Na ida, o Galo venceu por 2x1, na Arena MRV, forçando o Vovô a reverter o placar para se classificar.

Como alento para o alvinegro cearense está o confronto de 2025, quando eliminou o Galo no Castelão, ao vencer por 2x0 a partida de volta das quartas de final.

Na ida, o Ceará empatou em 1x1 no Mineirão, e na volta venceu no Castelão lotado - 55 mil pessoas - com gols de gols de Camanducaia, aos 32’/2º e Maurílio, aos 49’/2º.

O Vovô jogou com Adilson; André Turatto,Vanderlei e Duílio; Jamur, Sandro, Germano,Valdeir (Wendell) e Vitor Boleta (Sidney);Camanducaia (Paulinho Macaíba) e Maurílio. Técnico: Jair Pereira

O Atlético era comandado por Tite. E jogou com Danrlei; Evanilson (Quirino), André Luís,Henrique e Rubens Cardoso (Leandro Smith); Walker, Ataliba (George Lucas), Rodrigo Fabri e Ramon; Euller e Fábio Júnior.

Cenário semelhante

Assim como em 2025, Ceará e Atlético não viviam boa fase. O Vozão estava na Série B e começou aquele no Z4. Em 4 rodadas, havia perdido 3 jogos - para Avaí (2x0), Santa Cruz (0x1) e Guarani (2x0) e vencido apenas um jogo, o Criciúma (2x0).

O Atlético não era diferente. Na Série A, tinha apenas 4 pontos em 4 rodadas, na 15ª colocação. A equipe venceu apenas na 1ª rodada - 4x1 em cima do Figueirense - depois perdendo para Botafogo (2x1) e Brasiliense (0x1) e empatando com a Ponte Preta (3x3).

Em 2025, o Vovô não vence há 4 jogos, e está na 14ª colocação da Série B com 10 pontos, 2 pontos do Z4.

Já o Galo, está na 13ª colocação na Série A com 18 pontos, 1 ponto do Z4.