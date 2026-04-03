Disputa pela liderança dos Grupos A e B esquenta 4ª rodada da Série B Cearense. veja jogos e análise

A Série B do Campeonato Cearense terá continuidade no fim de semana com a 4ª rodada, destaque para as presenças dos líderes dos Grupos, Crato e Itapipoca.

Ambos defendem a liderança, mas estão ameaçados por Icasa e Crateús, que também jogam na rodada.

Assim, a disputa pela liderança que vale vaga direta na semifinais está esquentando nos Grupos A e B.

Análise dos jogos da rodada

Barbalha x Guarani de Juazeiro

Sábado - 04/04 - Inaldão Lírio Callou - 16h

As equipes estão com apenas um ponto e precupados com o rebaixamento. Mas tem potencial para buscar vaga no playoff, como 2º e 3º do grupo. Trata-se de um confronto direto no Inaldão.

Guarany de Sobral x Crateús

Sábado - 04/04 - Junco - 16h30

O Cacique do Vale já trocou de treinador, demitindo Boiadeiro e contratando o experiente Marcelo Vilar. O novo técnico pode ajudar a extrair mais de um grupo tão jovem, na luta que é pela permanência, no primeiro ano de retorno. O Crateús também retornou esse ano, mas tem um time mais consistente. Bom jogo no Junco.

Icasa x Crato

Domingo - 05/04 - Arena Romeirão - 16h

Jogo mais interessante da rodada, já que vale a liderança do Grupo A. O Verdão é sempre uma atração e venceu os dois jogos que fez, enquanto o Azulão lidera com um jogo a mais. No Romeirão e com uma torcida presente, o Verdão precisa mostrar força pelo acesso que tem escapado.

Caucaia x Itapipoca

Domingo - 05/04 - Raimundo de Oliveira - 16h

A Raposa tem um grupo muito experiente e se recuperou da sapatada que levou na 1ª rodada. O jogo não é fácil, o Itapipoca tem um time bem ajustado, e será um confronto direto pela liderança do Grupo B.

Classificação da Série B

Legenda: Classificação do Grupo A do Cearense Série B Foto: Reprodução / FCF