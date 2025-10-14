Derrota para o Japão mostra um desnível claro entre titulares e reservas na Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti tinha que observar jogadores da Data Fifa. Amistosos são para isso. Contra a Coréia do Sul, escalou sua força máxima e goleou por 5x0 na última sexta-feira (10). Então, contra o Japão, nesta terça-feira (14), mais do que natural que o italiano escalasse um time 'alternativo', mesmo contra uma equipe mais forte.

E claramente o time não funcionou, ficando muito claro o desnível entre titulares e reservas. A linha defensiva formada por Hugo Souza, Paulo Henrique, Beraldo, Fabrício Bruno e Carlos Augusto foi um desastre ao defender. O zagueiro Fabrício Bruno fez uma partida terrível, com falhas bizonhas e o goleiro Hugo Souza levou dois gols defensáveis. Paulo Henrique foi bem ofensivamente e marcou um golaço.

Legenda: Formação da Seleção Brasileira contra o Japão Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

O meio campo teve dois titulares, com Casemiro e Bruno Guimarães, e o setor funcionou até a saída do volante do Newcastle. Joeliton e Paquetá entraram muito mal.

Luiz Henrique e Richarlison também estiveram discretos no ataque, que também teve Vini Jr, mas ele foi discreto com os novos companheiros de ataque.

Legenda: Com 8 mudanças em comparação ao time que goleou a Coreia, o Brasil jogou muito mal no 2º tempo Foto: @RAFAELRIBEIRORIO I CBF

E aí Ancelotti?

Claro que os amistosos são para observação de jogadores. Ancelotti ainda não fechou o grupo para a Copa do Mundo 2026. Muitos jogadores que atuaram contra o Japão mostraram muito nervosismo e erraram demais, para um jogo de nível razoável. O Japão é apenas organizado e o Brasil não poderia sofrer a virada em poucos minutos, independente da escalação.

O time reserva do Brasil é superior ao Japão e não poderia perder o jogo. Mas já que perdeu, é tirar lições. As lições são aprendidas mais nas derrotas do que nas vitórias.

O Brasil ainda terá dois amistosos em novembro, contra Senegal e Tunísia, e no ano que vem, deve enfrentar alguma seleção européia, como a Holanda.

Claro que estes jogadores podem reagir, mostrar mais futebol e garantirem vaga na Copa. A verdade é que os reservas estão em nível mais baixo e deixa a convocação para a Copa em aberto em algumas posições.