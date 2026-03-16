Crateús é destaque da 1ª rodada da Série B do Cearense; veja jogos da 2ª rodada
A 2ª rodada acontece no fim de semana e tem atrativos como as estreias do Icasa e Guarany de Sobral
A Série B do Campeonato Cearense começou no fim de semana, com destaque para o Crateús, único a vencer na estreia e de goleada. O Guerreiro do Poty goleou o Caucaia fora de casa por 4x1. Os gols da partida no Raimundão foram de Chaparral (2), Yarlley e Alexsandro para o Crateús, enquanto Siloé descontou para a Raposa Metropolitana.
Classificação da Série B
Dois empates
Os demais jogos da rodada terminaram empatados sem gols. Pelo Grupo A, Barbalha e Crato ficaram no empate em 0 a 0 no Inaldão e Guarani de Juazeiro e Cariri também ficaram no 0 a 0, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte.
Jogo adiado
Outro jogo da rodada estava marcado para o Estádio Perilo Teixeira, entre Itapipoca e Atlético. No entanto, devido à forte chuva que atingiu a cidade de Itapipoca, o gramado não apresentou condições de jogo e a partida precisou ser adiada para quarta-feira, dia 25, às 16h.
2ª rodada
A 2ª rodada tem atrativos como as estreias de Icasa e Guarany de Sobral, que 'folgaram' na 1ª rodada, por cada grupo ter 5 clubes.
O Verdão estreia contra o Cariri, na Arena Romeirão, no sábado (21), como visitante. Já o Cacique do Vale joga no domingo (22), também como visitante, contra o Atlético.