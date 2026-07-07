Copa do Mundo Dia #27: Quartas de Finais são definidas com 3 favoritos claros; veja análise

As quartas de Final da Copa do Mundo 2026 foram definidas nesta terça-feira (7), com as classificações de Argentina e Suíça. A classificação da Albiceleste foi espetacular, com uma virada em 14 minutos ao estar perdendo por 2x0 para o valente Egito.

Messi perdeu um pênalti, mas ainda teve a força de liderar a equipe e marcar o gol do empate. Nem foi uma grande partida dele, mas o suficiente para ser decisivo jogando os 15 minutos finais espetaculares.

Vamos aos confrontos!

Legenda: Jogos das Quartas de Finais da Copa do Mundo 2026 Foto: Arte Jogada

Argentina x Suíça (Sábado, 22h)

Legenda: A Argentina precisou virar um jogo nos minutos finais contra o Egito para avançar Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

A atual campeã ainda não joga um grande futebol na Copa, mas tem um gênio e um grupo de caráter e que quer muito. Não sei se vão conseguir o título, mas vão lutar até o fim.

A Suíça avançou nos pênaltis após um empate em 0x0 contra a Colômbia. Dá para encarar a Argentina?

Bem, a Argentina se complicou com Cabo Verde e Egito, portanto, a Suíça pode acreditar, principalmente se Manzambi retornar.

Mas a Albiceleste tem craques, tem Messi e tem sangue no olho.

França x Marrocos (quinta, 17h)

Legenda: A França tem um time espetacular, com Olise e Mbappé em grande fase Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Um confronto espetacular, de duas grandes equipes. Na Copa de 2022, a França eliminou Marrocos na semifinal em um jogo parelho.

A França é muito mais forte que 2022, mas Marrocos também. A seleção africana não é só ferrolho como foi em 2022, e tem mais repertório.

Mas os Bleus tem mais e tem 3 craques: Mbappé, Olise e Dembele. Se os 3 tiverem em um bom dia, acabou. Se dois deles estiverem, também, e só um deles, a França ainda é fortíssima.

Ou seja, a França está muito forte e o jogo deve encaixar mais do que contra o Paraguai.

Noruega x Inglaterra (Sábado - 18h)

Legenda: A Inglaterra vai além de Kane, tendo Bellingham em grande fase, podendo desequilibrar também Foto: CARL DE SOUZA / AFP

É o confronto mais equilibrado das quartas. A Inglaterra nem pode ser considerada favorita, mesmo tendo Harry Kane e Bellingham em grande forma, afinal, a Noruega tirou o Brasil e tem o monstro Haaland na frente.

O English Team terá que jogar mais se quiser avançar, pois até agora, a equipe foi sempre no limite. Contra o México, tiveram muita raça, algo não tão comum, e também controle para jogar na altitude e vencer o time da casa.

A Noruega, algoz do Brasil, tem uma defesa insegura, mas um ótimo goleiro e um meio campo que sabe jogar, além de um ponta perigoso - Nusa - e um artilheiro implacável.

Espanha x Bélgica (Sexta, 16h)

Legenda: A Espanha é favorita ao título e vem de grande vitória contra Portugal Foto: THOMAS COEX / AFP

A Espanha é favorita pelo time que tem. É um time controlador, que subjuga o adversário com troca de passes precisa até definir a jogada.

Rodri, Pedri, Olmo, Baena, Cucurella, Porro, se aproximam demais um dos outros e trocam passes para encontrar Yamal e Oyarzabal.

Yamal ainda não fez um gol jogo e pode ser contra a Bélgica o jogo dele.

Os Diabos Vermelhos renasceram na Copa após eliminar Senegal nas Oitavas, e passaram por cima dos Estados Unidos.

O técnico Rudi Garcia teve a coragem de colocar De Bruyne, Lukaku e Doku e formar um time mais físico, mais intenso e deu certo. Do trio 'estelado', Lukaku tem marcado gols mesmo jogando poucos minutos ao entrar.

Se dará certo contra Espanha? Muito difícil. Mas o time belga já está no lucro e vai tentar complicar a Espanha.