Copa do Mundo Dia #23: Estão definidos os confrontos das Oitavas de Finais; Veja análise dos duelos

A sexta-feira (3), foi de definição das 16 equipes das Oitavas de Final da Copa do Mundo 2026, a 2ª fase eliminatória.

Depois de confrontos espetaculares de 16 avos de final, as 16 sobreviventes farão duelos ainda mais pesados na luta pelo título:

Veja confrontos e chaveamento:

Análise das Oitavas

Exceto pelas eliminações de Alemanha e Holanda, o chaveamento das Oitavas está dentro do previsto, dos prognósticos antes da Copa começar.

Pesos pesados europeus de um lado...

Claro que um lado da chave ficou muito mais forte por Portugal ter sido 2º do Grupo - encarou a Croácia como 'prêmio' em um jogaço - e agora encara a Espanha, no confronto mais pesado das Oitavas.

A Espanha chega forte com um jogo coletivo coeso e tem um certo favoritismo. A equipe controla o jogo com maestria. Contra Portugal, já que os lusos ainda não atuaram bem na Copa, com Vitinha, Bruno Fernandes e João Neves abaixo do esperado. Cristiano Ronaldo é a esperança, mas é pouco acionado.

Legenda: A Espanha fez um ótimo jogo contra a Austria, dominando como é de costume Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

A 'favoritaça' França encara um bravo Paraguai, que tirou a Alemanha. Claro que só este fato exige atenção da França, mas uma equipe quem tem Olise, Mbappé, Dembelé voando, não deve ter problemas para se classificar.

Os outros dois jogos são mais equilibrados Canadá x Marrocos e Estados Unidos x Bélgica, com favoritismo para os africanos e americanos.

Sim, os Estados Unidos têm um time muito melhor que a Bélgica e deve passar.

Brasil e Argentina do outro...

Do outro lado da chave, Brasil e Argentina são favoritos claros cruzarem em uma semifinal, mas as duas terão que jogar mais futebol.

O Brasil enfrenta a perigosa Noruega, de Haaland e Nusa, mas a Seleção Brasileira tem mais conjunto e talento individual - Vini Jr tá voando - para avançar.

México e Inglaterra, de onde sai um hipotético adversário do Brasil nas quartas, é um jogo equilibrado, com os donos da casa empolgados, com a torcida e altitude a favor. Pelo que a Inglaterra não vem jogando e dependendo demais de Harry Kane, é pedreira.

Legenda: A Argentina de Messi sofreu mais do que deveria contra Cabo Verde e liga alerta Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

A Argentina ligou o sinal de alerta ao empatar no tempo normal em 2x2 com a briosa Cabo Verde. A Albiceleste mostrou um futebol lento, sem criatividade e falhas defensivas graves. Avançou na prorrogação com brilho de Messi - sempre ele - mas a alerta está ligado.

Talvez não para enfrentar o Egito nas Oitavas, mas pensando nas quartas contra Suíça ou Colômbia.