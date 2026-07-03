Copa do Mundo Dia #22: Espanha avança sobrando, Portugal com sofrimento e duelarão nas Oitavas

O dia 22 da Copa do Mundo 2026 foi especial por definir um confronto espetacular de Oitavas de Final. Espanha e Portugal avançaram e se enfrentarão na segunda-feira, no confronto mais pesado até então na Copa do Mundo.

A classificação dos dois foi bem diferente, com nível de emoção bem distinto.

Espanha marca território

Enquanto a Espanha finalmente fez uma grande partida na Copa como favorita que é, vencendo facilmente a Áustria por 3x0.

A equipe espanhola controlou o jogo com um facilidade que só os grandes times conseguem, marcando pressão, não deixando o adversário respirar e controlar o jogo com troca de passes precisas.

Os gols saíram com naturalidade e se Yamal ainda não está inspirado, ele vai entrando a cada jogo em forma e pode ser um diferencial contra Portugal.

Legenda: A Espanha fez um grande jogo e mostrou a que veio na Copa do Mundo Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Rodri, Porro, Cucurella, Baena e Oyarzabal jogaram demais.

É muito bonito o toque de bola da Espanha quando é para dominar o adversário e criar chances. A Fúria acordou e assusta os adversários.

Será favorita contra Portugal e tentará impor seu estilo peculiar e controlador de jogo.

E Portugal?

Bem, a seleção portuguesa teve mais sorte do que juízo contra a Croácia. A equipe lusitana até começou bem, com Rafael Leão sendo a surpresa ofensiva, sendo perigoso, mas depois a Croácia passou a dominar o jogo e merecia estar à frente além de um gol.

Perisic, o melhor do time, Modric, Kovacic jogaram muito bem e por pouco não comandaram uma classificação.

Portugal empatou com um pênalti que existiu, com Cristiano Ronaldo, mas correu muitos riscos de sair derrotado no tempo normal.

Legenda: Cristiano Ronaldo abraça Gonçalo Ramos, autor do 2º gol de Portugal Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Só que como é o futebol, Gonçalo Ramos, que fazia a função de CR7 - que havia saído para Rubens Neves entrar - fez o gol da classificação aos 48 do 2º tempo.

O gol anulado da Croácia aos 54, polêmico mas definido pela tecnologia do chip na bola, definiu a classificação de Portugal.

A Croácia merecia melhor sorte, jogou melhor, mas o futebol é assim.

Portugal tem chance contra a Espanha? Sim, mas terá que fazer um jogo perfeito e marcar muito.

Vitinha e João Neves não estão bem, assim como Bruno Fernandes. Quem tem salvo a equipe é Nuno Mendes, um trator na lateral e jogador mais perigoso ofensivamente.

Cristiano Ronaldo está apagado sem ser acionado como se deve, mas nunca se pode duvidar do 'robozão'.

Portugal tem time e peças para renderem mais e que se estiverem em uma boa jornada, pode complicar a Espanha. Mas se jogar o que jogou contra a Croácia, com os erros defensivos gritantes e pouca criação, não passa.

Suíça avança

Outra seleção que avançou foi a Suíça. Os helvéticos fizeram um jogo de controle, e com tranquilidade, eliminaram a Argélia.

Embolo e Ndoye fizeram os gols, atuaram bem, mas os melhores foram Xhaka, controlando o jogo no meio campo e distribuindo bons passes, e Manzambi, atacante veloz, driblador e que faz uma ótima Copa.

Seja contra Colômbia ou Gana, fará um duelo equilibrado nas Oitavas.