Copa do Mundo Dia #21: Cruéis eliminações de africanos e EUA serão favoritos contra sortuda Bélgica

A quarta-feira de Copa do Mundo foi de muita emoção de 16 avos de Finais, mas esta emoção teve requintes de crueldade. Para suas seleções africanas: RD Congo e Senegal.

As duas seleções africanas jogaram muito bem, sonharam em eliminar Inglaterra e Bélgica, mas falharam próximos da glória.

Kane parou Congo

Os congoleses abriram o placar cedo contra a Inglaterra, fizeram um jogo corretíssimo, destaque para o goleiro Mpasi com grandes defesas e Wan-Bissaka e Mbemba se desdobrando na marcaçáo. Mas Congo surpreendeu ao atacar de início e sair na frente com Cipenga.

A Inglaterra ficou muito desconfortável, ficou desorganizada e só criou algo com as cabeçadas e Bellingham.

Legenda: Kane fez dois gols no 2º tempo e tirou a Inglaterra do sufoco Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Na etapa final, Congo segurava bem o resultado até a infame parada para hidratação no 2º tempo, quando a Inglaterra se organizou, empatou de cabeça com Harry Kane, aos 30 minutos, e virou com golaço dele, aos 41.

Foi uma pena para o Congo, e os ingleses, que continuam vivos no lado da chave do Brasil, enfrentarão o México na altitude de Monterrey. O México vem jogando muito, sua torcida é espetacular e os ingleses ainda não jogaram bem após a estreia contra a Croácia.

Ah Senegal, que vacilo!

A eliminação de Senegal foi mais cruel que a de Congo. A equipe dominou totalmente uma Bélgica apática, abriu 2x0, mas inexplicavelmente se desligou depois dos 40 do 2º tempo e sofreu o duro empate.

Pela partida que faziam Ismaila Sarr, Diarra, Mané, Ndiaye, Senegal merecia passar, mas no futebol, ainda mais em Copa do Mundo, não se pode se desligar em nenhum segundo.

Legenda: A Bélgica foi dominada por Senegal por praticamente todo o jogo, mas reagiu nos minutos finais Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

A Bélgica jogava mal, e o técnico Rudi Garcia arriscou tudo, tirando as estrelas De Bruyne e Doku com poucos minutos do 2º tempo.

Mas os diabos vermelhos possuem jogadores cascudos e conseguiram a reação improvável pelo que jogava.

Deu certo em duas jogadas aéreas, com gols de Lukaku, aos 41, e Tielemans, aos 44, levando um jogo improvável para a prorrogação.

E na prorrogação, o desfecho foi ainda mais cruel para Senegal, com um pênalti marcado no último minuto: Tielemans fez e escreveu o improvável, a classificação de uma equipe que está longe de jogar um bom futebol, mas avançou.

E agora sortuda?

Essa Bélgica errática vai pegar os Estados Unidos, que têm um time bem melhor. Os americanos venceram a Bósnia com facilidade mesmo com um a menos e serão favoritos.

O time é muito bem treinador por Pochettino, tem conexões de jogo muito interessantes e se movimenta muito bem.

Legenda: Os Estados Unidos têm muito conjunto, são bem treinados e serão favoritos contra a Bélgica Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

A linha de defesa é muito segura com o goleiro Freese, a primeira linha de quatro - Freeman,Richards, Ream e Robinson - e os ótimos meias McKennie e Tillman.

Na frente, Dest está muito bem e Pulisic tem tudo par estar em melhor forma. O problema é o desfalque de Balogun, que fez gol mas foi expulso.

Seu substituto é um bom jogador, Ricardo Pepi, fez muitos gols no PSV da Holanda e pode ajudar, ainda que não tenha a mesma força física de Balogun.