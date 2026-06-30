Copa do Mundo Dia #19: Brasil avança com emoção (e justiça); Alemanha e Holanda caem nos pênaltis

O segundo dia de jogos eliminatórios da Copa do Mundo 2026 foi espetacular com o Brasil passando com gol nos acréscimos, e Alemanha e Holanda eliminadas precocemente.

O Brasil entrou em campo primeiro e sofreu para vencer o organizado Japão, com gol nos acréscimos.

Depois de um primeiro tempo ruim e perdendo por 1x0, o Brasil se agigantou no 2º tempo e virou o jogo, vencendo por 2x1, com gols de Casemiro, de cabeça, e aos 50 minutos, o gol salvador de Martinelli.

O Brasil teve o mérito de se organizar para o 2º tempo, colocar os nervos no lugar e virar o jogo com imposição, amassando o Japão.

Legenda: O Brasil amassou o Japão no 2º tempo e virou o jogo com justiça Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Não é fácil virar um jogo de mata-mata de Copa do Mundo. E ainda mais contra o Japão, um adversário organizado, bem treinado e corajoso.

Ancelotti teve muito mérito, mudar a postura do Brasil na etapa final e as mexidas foram certas.

Manter Casemiro após o 1º tempo ruim dele foi um acerto por ele ser forte no jogo aéreo e o gol do empate saiu assim e colocar Martinelli também foi pelo gol marcado no fim.

Vini Jr fez uma partida muito boa mais uma vez e quase fez um gol antológico.

A vitória do Brasil, contra um forte adversário, é daquelas de fortalecer a equipe canarinho para a sequência da Copa. Seja Costa do Marfim ou Noruega, será difícil, mas o Brasil chega forte.

Tchau Alemanha e Holanda

Duas europeias caíram nos pênaltis. Ambas foram incompetentes contra Paraguai e Marrocos ainda no tempo normal e sucumbiram nos pênaltis.

A Alemanha martelou e não conseguiu sair do 1x1 contra o bravo Paraguai. Nos pênaltis, os sul-americanos foram mais competentes e avançaram.

A Alemanha vive um momento ruim e deste o tetra no Brasil em 2014 que passa vexame nas Copas do Mundo. A geração é apenas razoável e era preciso algo mais para ir longe.

Já o Paraguai, mantém o sonho, é uma seleção muito determinada, e contra França ou Suécia, vai de novo como franco atirador, jogando como adora, retrancado.

Legenda: A Holanda foi dominada pelo Marrocos e foi eliminada nos pênaltis Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

A Holanda foi dominada por Marrocos o jogo todo. O goleiro Verbruggen evitou o pior, um placar elástico, permitiu a Holanda até sair na frente, mas o castigo veio no ultimo minuto com gol do Diop.

E nas penalidades, Marrocos conseguiu avançar e vai forte para enfrentar o Canadá. Será favorito. O time tem muita qualidade e por ir mais longe na Copa.