Copa do Mundo dia #16: Cabo Verde fez história de novo e escreverá uma nova contra a Argentina
Seleção africana enfrentará a atual campeã mundial e o astro Messi
O 16º dia de Copa do Mundo foi de mais um grande feito de Cabo Verde. A simpática seleção do goleiro Vozinha, esse carismático arquipélago africano que fala português, encantou o mundo de novo ao se classificar para a 2ª Fase da Copa do Mundo.
Na 1ª rodada, o 1º ponto, contra a Espanha. Na 2ª rodada, os primeiros gols, no empate em 2x2 com o Uruguai. E na 2ª rodada, a classificação com o empate em 0x0 com a Arábia Saudita.
Além de Vozinha, que foi bem contra a Arábia, mais uma vez a dupla de zaga foi excelente: Diney e Pico. O experiente João Paulo foi bem na lateral, com Duarte também fazendo um grande jogo.
A equipe se supera em campo pela organização defensiva. Parabéns ao técnico Bubista.
Foram 3 feitos que encantaram a todos e uma nova história será escrita, independente do resultado. Pelo capricho da Copa do Mundo, Cabo Verde terá pela frente a poderosa Argentina, a atual campeã, do astro Messi.
Será outro feito gigante, com as chances de Cabo Verde sendo quase nulas, mas quem se importa?
O mundo, os caboverdeanos, os amantes do futebol precisam desfrutar do momento, deste grande jogo no dia 3 em Miami.
Ah, Uruguai...
Para Cabo Verde avançar, o Uruguai precisou ficar pelo caminho. O time bi-campeão do mundo em 1930 e 1950 foi uma caricatura, um espetro.
O clima horrível no vestiário por causa do intragável treinador Marcelo Belsa destruiu o grupo, assim como a atuação terrível de Muslera, que tomou um frango e definiu a derrota para a Espanha.
O time uruguaio é a maor decepção da Copa, com jogadores como Valverde e Darwin Nunez apagados.
É uma pena, mas a eliminação foi justa, em um jogo em que a favorita Espanha jogou mal e fez só o básico para avançar em 1º.