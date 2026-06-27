Copa do Mundo dia #16: Cabo Verde fez história de novo e escreverá uma nova contra a Argentina

O 16º dia de Copa do Mundo foi de mais um grande feito de Cabo Verde. A simpática seleção do goleiro Vozinha, esse carismático arquipélago africano que fala português, encantou o mundo de novo ao se classificar para a 2ª Fase da Copa do Mundo.

Na 1ª rodada, o 1º ponto, contra a Espanha. Na 2ª rodada, os primeiros gols, no empate em 2x2 com o Uruguai. E na 2ª rodada, a classificação com o empate em 0x0 com a Arábia Saudita.

Além de Vozinha, que foi bem contra a Arábia, mais uma vez a dupla de zaga foi excelente: Diney e Pico. O experiente João Paulo foi bem na lateral, com Duarte também fazendo um grande jogo.

A equipe se supera em campo pela organização defensiva. Parabéns ao técnico Bubista.

Legenda: Jogadores caboverdeanos comemoram classificação para a 2ª Fase da Copa Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Foram 3 feitos que encantaram a todos e uma nova história será escrita, independente do resultado. Pelo capricho da Copa do Mundo, Cabo Verde terá pela frente a poderosa Argentina, a atual campeã, do astro Messi.

Será outro feito gigante, com as chances de Cabo Verde sendo quase nulas, mas quem se importa?

O mundo, os caboverdeanos, os amantes do futebol precisam desfrutar do momento, deste grande jogo no dia 3 em Miami.

Ah, Uruguai...

Para Cabo Verde avançar, o Uruguai precisou ficar pelo caminho. O time bi-campeão do mundo em 1930 e 1950 foi uma caricatura, um espetro.

O clima horrível no vestiário por causa do intragável treinador Marcelo Belsa destruiu o grupo, assim como a atuação terrível de Muslera, que tomou um frango e definiu a derrota para a Espanha.

O time uruguaio é a maor decepção da Copa, com jogadores como Valverde e Darwin Nunez apagados.

É uma pena, mas a eliminação foi justa, em um jogo em que a favorita Espanha jogou mal e fez só o básico para avançar em 1º.