Copa do Mundo dia #13: Cristiano Ronaldo reage com 2 gols após brilho de Messi, Mbappé e Haaland

O dia 13 da Copa do Mundo foi de alívio para Cristiano Ronaldo. O atacante, que é competitivo ao extremo, viu Messi, Mbappé e Haaland brilharem em duas rodadas com seus gols e precisava dar uma resposta.

Ele estava pressionado após estreia apagada e pelo desempenho do trio estelar. Mas finalmente, contra o Uzbequistão, ele fez 2 gols na goleada de Portugal por 5x0, sendo o 1º a marcar em 6 Copa do Mundo.

Legenda: Cristiano Ronaldo comemora gol marcado por Portugal Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Além disso, aliviou a pressão dos lusitanos após estreia ruim contra o Congo (1x1), deixando o confronto com a Colômbia na última rodada valendo a liderança da chave.

A seleção 'cafetera' jogará pelo empate para ser líder após vencer o Congo por 1x0. A Colômbia jogou para ganhar por bem mais, mas parou na grande atuação do goleiro congolês.

O time é talentoso, mas precisa decidir os jogos e não perder gols demais.

Legenda: A Colômbia venceu e lidera o Grupo K, na frente de Portugal Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Inglaterra decepciona

Com uma das melhores atuações da 1ª rodada, o English Team decepcionou, parando na retranca ganesa. Um 0x0 frustrante, com direito a gol incrível perdido pelo artilheiro Harry Kane.

A Inglaterra não conseguiu furar o bloqueio defensivo de Gana, que jogou segundo à risca o que pediu o treinador Carlos Queiroz: um ferrolho defensivo.

Legenda: Inglaterra x Gana, na Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Fifa

Deu certo, Gana chegou os 4 pontos e deve estar no mínimo entre as 8 melhores terceiras colocadas. Mas pode aprontar contra a Croácia, que venceu o Panamá por 1x0 e fará jogaço contra os africanos.

Para a Inglaterra, é buscar alternativas para furar defesas. A Croácia jogou e deixou jogar, por isso o time inglês aproveitou e venceu por 4x2. Mas nem todo jogo será assim, principalmente se for contra uma seleção inferior no mata-mata.

Contra o Panamá, é tentar encaixar seu jogo novamente. O adversário está eliminado, mas joga um futebol agradável e ofensivo.