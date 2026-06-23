Copa do Mundo dia #12: Messi, Mbappé e Haaland foram espetaculares e classificaram suas seleções

Um dia de Copa do Mundo com Messi, Mbappé e Haaland é espetacular, um deleite. Quem ganhou foram os amantes de Copa, que puderam ver o desfile desses craques com seus gols. Cada um vez dois.

Foi espetacular ver Messi decidir para a Argentina contra a Áustria com 2 gols. Ele se recuperou após perder pênalti, liderando a atual campeã do mundo.

Messi é isolado o maior goleador em Copas com 18 gols e fez todos os 5 da Argentina na Copa 2026. Espetacular.

A Argentina está classificada, vai ser 1ª colocada e deve ter um 1º mata-mata tranquilo. A Albiceleste está muito forte pelo tetracampeonato.

Francês também brilha

Mais tarde, Mbappé também foi um gigante para os Bleus e marcou 2 gols diante do Iraque. Certo, o adversário é fraco, mas a França jogou bem e venceu.

Legenda: Mbappé fez 2 contra o Iraque e persegue Messi de perto Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Mbappé tem 4 gols na Copa, disputa a artilharia de todos os tempos com Messi - está 2 atrás - e será incrível acompanhar a cada rodada.

A França fará um confronto direto com a Noruega pela primeira colocação. É um rival duro, mas a reunião de jogadores franceses é sensacional, com Olise jogando muito. È favorita ao lado de Espanha e Argentina.

Vikings avançam

E o Haaland? O artilheiro Viking não fez por menos. No jogo mais difícil dos 3, encarou Senegal e fez dois gols de oportunismo, como típico camisa 9 letal que é.

Legenda: Haaland mostrou muito oportunismo com 2 gols diante de Senegal Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

A Noruega venceu por 3x2 e mostra que com um bom time - o meia Odegaard está voando - e um artilheiro como ele, pode ser perigosa para qualquer um. O duelo com a França promete.

Ah, teve outro jogo

É até covardia com Argélia x Jordânia jogarem após 3 seleções fortes brilharem e com seus astros decidindo.

Mas as duas seleções árabes fizeram um jogo corrido, de baixo nível técnico, com a Argélia virando no 2º tempo e chegando com chances de vaga em 2ª contra a Áustria ou entre os 8 melhores terceiros.

A equipe é muito limitada, a seleção europeia é favorita, mas chegar com chance na rodada final é importante para a Argélia.