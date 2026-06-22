Copa do Mundo dia #11: Cabo Verde continua fazendo história, Espanha 'acorda' e Uruguai decepciona

O Dia 11 da Copa do Mundo foi de reação da favorita Espanha e uma nova história marcante da estreante Cabo Verde, pelo surpreendente grupo H.

Espanha 'acorda'

A Espanha, após tropeçar em Cabo Verde na 1ª rodada com um futebol decepcionante, acordou na Copa e goleou a Arábia Saudita por 4x0, com direito a 1º gol de Lamine Yamal em Copas do Mundo.

Legenda: A Espanha desencantou na Copa do Mundo com goleada Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Além do gol do astro, jogador mais agressivo e direto do time, a Fúria mostrou mais futebol, finalizando mais, sendo mais objetiva, sem aqueles toques de bola demasiados e irritantes.

A equipe ganhou corpo com as entradas de Baena e Olmo, e mais participação de Oyarzabal, que fez 2 gols.

A Espanha é uma das favoritas e crescerá ainda mais com Yamal cada vez mais em forma e a volta gradativa de Nico Willians.

Cabo Verde histórico

Se a história de Cabo Verde foi espetacular contra a Espanha, ela repetiu o feito contra outro campeão mundial: o Uruguai.

Legenda: O Cabo Verde surpreendeu e arrancou empate com o Uruguai Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Os caboverdeanos arrancaram um empate em 2x2, marcando seus primeiros gols em Copas, e seguiram vivos na luta pela classificação em sua 1ª Copa do Mundo.

A equipe não foi tão segura como diante da Espanha, mas se manteve aplicada taticamente e organizada.

Chegará contra a Arábia Saudita com reais chances de classificação.

Vexame uruguaio

Paralelamente a isso, está um vexame uruguaio. A equipe do confuso Marcelo Bielsa falhou demais ao longo do jogo, tanto no gol de falta de Pina com a barreira inexistente e Muslera falhando, quando no bizonho erro de lateral para o segundo gol de Hélio Varela, em saída atrapalhada do goleiro uruguaio.

Na frente, os charruas foram afobados e mesmo com praticamente toda a posse da bola no 2º tempo, desperdiçaram.



Darwin Núñez, Viñas, Brian Rodríguez erraram demais na frente. Canobbio e Maxi Araújo tentaram de tudo, mas o Uruguai empatou e se complicou na Copa.

A equipe terá que vencer a Espanha se quiser se classificar sem depender de outros terceiros. Se empatar, haja conta. Ou seja, a situação dos bicampeões é desesperadora.

Egito desencanta

O Egito ganhou a primeira da sua história nas Copas do Mundo e destravou o grupo G. A equipe conseguiu a única vitória do grupo até então, ao bater a Nova Zelândia de virada por 3x1.

Salah deixou o dele, o segundo gol e o Egito lidera o Grupo G com 4 pontos. Essa pontuação deixará a seleção africana no mínimo entre os 8 melhores terceiros.

Mas dá para buscar a liderança da chave contra o Irã na última rodada.