Copa 2026 Dia #8: Coanfitriões, México e Canadá empolgam suas torcidas e Manzambi salva a Suíça
Dia meio 'lado B' da Copa classifica o México antecipadamente e praticamente garante o Canadá
O Dia 8 da Copa do Mundo 2026 foi meio 'lado' B', sem nenhuma grande seleção ou candidata ao título em campo. Mas dois países anfitriôes fizeram a festa de suas torcidas com vitórias.
O México venceu duelo dificíl com a Coreia do Sul e foi a 1ª seleção a garantir vaga na 2ª Fase. O jogo foi equilibrado, difícil, aliviando os mexicanos e deixando os coreanos definirem tudo na última rodada.
Pelo mesmo grupo A, Tchéquia e Africa do Sul empataram em 1x1 e devem ser eliminadas por México e Coreia na última rodada.
Canadá goleia, mas lamenta por Koné
Outro anfitrião goleou o Catar por 6x0, conseguindo sua 1ª vitória em Copas e praticamente garantiu vaga na 2ª Fase, com 4 pontos e saldo de 6 gols.
Se na estreia, a equipe desperdiçou demais contra a Bósnia, contra o Catar foi diferente, com Jonathan David e Larin sendo decisivos com seus gols.
O volume foi intenso e a vitória só não foi mais comemorada pelo lamentável incidente com Koné, que teve a perna quebrada por Madibo.
A comoção no estádio foi latente, com torcida, jogadores, staff do Canadá mostrando que sentiram demais, e não é para menos. O grupo pode se unir em torno de Koné e ficar mais forte. Boa recuperação a ele.
Um empate diante da Suíça dá a 1ª colocação e vaga na 2ª Fase para o Canadá.
Suíça é salva por Manzambi
Os helvéticos faziam um jogo truncado e ruim com a Bósnia até os 70 minutos. O empate seria muito ruim para a Suíça, mas Manzambi entrou e mudou o jogo com 2 gols e uma assistência.
O talentoso jogador do Freiburg fez um gol em seu primeiro toque na bola, fez outro e deu um passe para Vargas marcar.
A goleada de 4x1 alivia a Suíça e precisa ser balizadora para o técnico Murat Yakin escalar Manzambi como titular. È inexplicável ele ser reserva pelo que joga.
Um empate classifica a Suiça em 2º da chave, mas uma vitória contra o Canadá dará a 1ª colocação.
Para Bósnia e Catar, que tem um ponto, quem vencer entre eles pode garantir uma vaga entre os 8 melhores 3º colocados.