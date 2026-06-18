Copa 2026 Dia #7: Inglaterra mostra futebol para sonhar e Portugal decepciona

O dia 7 da Copa do Mundo foi marcado pelas estreias da Inglaterra, Portugal, Croácia e Colômbia.

No primeiro confronto europeu da Copa, a Inglaterra venceu a Croácia por 4x2 com autoridade, se permitindo sonhar alto na Copa do Mundo. Os ingleses podem desafiar qualquer adversário favorito ao título.

A equipe comandada por Tomas Tuchel foi eficiente, criou muitas oportunidades venceu bem a Croácia, que é um adversário difícil.

Legenda: Harry Kane, jogador da Inglaterra. Foto: PAUL ELLIS/AFP

Além do artilheiro Harry Kane que fez dois e distribuiu muito bem o jogo no pivô, Bellingham, Madueke e Rice controlaram bem o jogo diante do forte meio campo croata.

O English Team mostrou que também tem um banco forte, mantendo o ritmo com Rogers, Saka e Rashford em campo, definido a vitória.

A equipe mostrou entrosamento, bom toque de bola, jogadas interessantes de ultrapassagens e só não goleou devido a grande atuação do goleiro croata, Livakovic, com pelo menos 8 grandes defesas.

A Croácia só não se complicou com a derrota, porque Gana e Panamá são muito fracos. As duas equipes se enfrentaram e a seleção africana venceu com gol nos acréscimos, mas os croatas devem vencer as duas sem problemas.

Portugal desaponta

Mais cedo, a seleção de Portugal estreou contra o Congo e decepcionou. A equipe até começou bem, controlando o jogo com Vitinha e Bruno Fernandes, e com o gol cedo de João Neves.

Mas o toque de bola em demasia e falta de efetividade foram pesando, assim como fez a Espanha.

Muitos passes, muita posse de bola, mas pouca efetividade.

Assim, a bola não chegou em Cristiano Ronaldo, que praticamente não participou do jogo.

Legenda: Cristiano Ronaldo é a principal estrela da seleção de Portugal Foto: Molly Darlington / AFP

A equipe caiu muito no 2º tempo e Congo, um time forte fisicamente e com bons jogadores, equilibrou e empatou o jogo. Wissa, Bakambu e Kayembe fizeram um ótimo jogo pela equipe africana.

O empate foi justo e Portugal precisa ser mais efetivo, finalizar mais e colocar seu melhor jogador no jogo se quiser ir longe na Copa.

Colômbia joga para o gasto

Quem lidera o Grupo de Portugal é a Colômbia. Os 'cafeteros' fizeram 3x1 no Uzbequistão, com ótima atuação de Luis Diaz, craque do Bayern.

Legenda: Luis Diaz foi o grande nome da Colômbia em vitória na estreia Foto: FOTO: Alfredo ESTRELLA / AFP

A atuação da Colômbia foi apenas razoável contra um adversário fraco, mas o time possui ótimos jogadores como Luis Suarez, Arias, Munoz, James, entre outros.

Deve ter dificuldade contra Portugal e Congo, mas o equilíbrio deve prevalecer nos confrontos. Os 3 devem passar de fase.