Copa 2026 Dia #7: Inglaterra mostra futebol para sonhar e Portugal decepciona
Ingleses jogaram um futebol vistoso e eficiente contra a Croácia
O dia 7 da Copa do Mundo foi marcado pelas estreias da Inglaterra, Portugal, Croácia e Colômbia.
No primeiro confronto europeu da Copa, a Inglaterra venceu a Croácia por 4x2 com autoridade, se permitindo sonhar alto na Copa do Mundo. Os ingleses podem desafiar qualquer adversário favorito ao título.
A equipe comandada por Tomas Tuchel foi eficiente, criou muitas oportunidades venceu bem a Croácia, que é um adversário difícil.
Além do artilheiro Harry Kane que fez dois e distribuiu muito bem o jogo no pivô, Bellingham, Madueke e Rice controlaram bem o jogo diante do forte meio campo croata.
O English Team mostrou que também tem um banco forte, mantendo o ritmo com Rogers, Saka e Rashford em campo, definido a vitória.
A equipe mostrou entrosamento, bom toque de bola, jogadas interessantes de ultrapassagens e só não goleou devido a grande atuação do goleiro croata, Livakovic, com pelo menos 8 grandes defesas.
A Croácia só não se complicou com a derrota, porque Gana e Panamá são muito fracos. As duas equipes se enfrentaram e a seleção africana venceu com gol nos acréscimos, mas os croatas devem vencer as duas sem problemas.
Portugal desaponta
Mais cedo, a seleção de Portugal estreou contra o Congo e decepcionou. A equipe até começou bem, controlando o jogo com Vitinha e Bruno Fernandes, e com o gol cedo de João Neves.
Mas o toque de bola em demasia e falta de efetividade foram pesando, assim como fez a Espanha.
Muitos passes, muita posse de bola, mas pouca efetividade.
Assim, a bola não chegou em Cristiano Ronaldo, que praticamente não participou do jogo.
A equipe caiu muito no 2º tempo e Congo, um time forte fisicamente e com bons jogadores, equilibrou e empatou o jogo. Wissa, Bakambu e Kayembe fizeram um ótimo jogo pela equipe africana.
O empate foi justo e Portugal precisa ser mais efetivo, finalizar mais e colocar seu melhor jogador no jogo se quiser ir longe na Copa.
Colômbia joga para o gasto
Quem lidera o Grupo de Portugal é a Colômbia. Os 'cafeteros' fizeram 3x1 no Uzbequistão, com ótima atuação de Luis Diaz, craque do Bayern.
A atuação da Colômbia foi apenas razoável contra um adversário fraco, mas o time possui ótimos jogadores como Luis Suarez, Arias, Munoz, James, entre outros.
Deve ter dificuldade contra Portugal e Congo, mas o equilíbrio deve prevalecer nos confrontos. Os 3 devem passar de fase.