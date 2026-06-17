Copa 2026 dia #6: Em dia de goleadores decidindo, Messi faz história e Argentina dá recado

O dia 6 da Copa do Mundo 2026 era cercado de expectativas por marcar as estreias de Argentina, França e Noruega, por seus artilheiros estarem em ação: Messi, Mbappé e Haaland.

E eles cumpriram exatamente o que se esperava deles, com gols. Foram 7: 3 do Messi, e dois de Mbappé e Haaland.

Com essa força artilheira, Argentina, França e Noruega venceram seus jogos e mostraram força, claro que as duas primeiras como favoritas ao título e a nórdica mostrando que vai dar trabalho.

Messi faz história

O camisa 10 argentino é gênio e mostrou isso mais uma vez na estreia da Albiceleste. Ele fez os 3 diante da Argélia, e comandou a vitória por 3x0, não só pelos 3 belos gols, mas por toda classe ao tocar na bola, ao liderar os 'hermanos'.

Legenda: Messi fez uma partida gigante e já virou artilheiro da Copa do Mundo 2026 Foto: Roberto SCHMIDT / AFP

Foi um recital de Messi, provando que ele pode decidir de novo e levar a Argentina ao tetra, sendo 2º título seguido.

É um deleite ver Messi jogar e ele foi ovacionado pela torcida no estádio de uma forma que só os gigantes são. Ele se tornou o maior artilheiro em Copas ao lado de Klose e tem tudo para se isolar marcando mais gols.

E a Argentina, mostra muita força, um coletivo azeitado com a base do título de 2022. O time é praticamente o mesmo, só com Almada no lugar de Di Maria, já aposentado da Seleção.

Mbappé e Haaland brilham também

O jogo mais difícil do da França, com um duelo físico e duro contra Senegal, mas quando precisou, Mbappé decidiu, com 2 golaços.

Ele vai lutar com Messi pela artilharia do Mundial e pelo posto de maior artilheiro da história das Copas. O francês tem 2 gols a menos (16 a 14).

Legenda: Mbappé abriu o placar para a França contra Senegal Foto: Charly Triballeau / AFP

A França fez 3x1 e mostrou que é favorita ao lado da Argentina. Além dele, Olise jogou demais, assim como Rabiot.

Doué e Dembélé podem jogar muito mais.

O selecionado francês é muito forte, com muitas opões de banco, como Barcola, que fez o dele, Cherki,

A Noruega exerceu seu favoritismo contra o Iraque e Haaland mostrou seu faro de gol, com 2 de oportunismo.

Legenda: Haaland fez seus primeiros gols em Copa do Mundo na estreia da Noruega Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

È uma seleção que tem conjunto e faz Haaland brilhar, mas tem ótimos jogadores, como Odegaard, Wolfe, Berge, Nusa e Sorloth. É pra ficar de olho...