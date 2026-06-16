Copa 2026 dia #5: Zebras dão brilho ao Mundial e favoritos ligam alerta

O 5º dia de Copa do Mundo 2026 foi divertido para quem gosta de zebras, de torcer para times mais fracos e de histórias emocionantes como a de Cabo Verde, um arquipélago de 530 mil habitantes que superou um gigante o futebol.

No primeiro jogo do dia, Cabo Verde emocionou o mundo ao empatar com a favorita Espanha, segurando um 0x0 com uma abnegação defensiva, uma entrega tática e organização.

Jogaram muito!

O goleiro Vozinha, com grandes defesas, o zagueiro Diney, com um jogo impecável, seu companheiro Pico também seguro, foram os pilares que uma seleção estreante, e que escreveu a história mais legal da Copa.

Legenda: Emoção de jogador de Cabo Verde após empate com a Espanha Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

A comemoração dos jogadores, da torcida, as lágrimas do goleiro Vozinha, foram incríveis e dão esperança de classificação para o pais lusófono.

Favorita desaponta

O contraponto é a Espanha. Sem seus pontas ariscos - Lamine Yamal e Nico Willians - foi irritante vê-la em campo.

Um time lento, que toca a bola em demasia e irrita quem está assistindo.

Pedri, Rodri, Ruiz, Gavi, Torres tocavam a bola sem urgência no meio campo, rondavam de um lado para o outro e não finalizavam. Oyarzabal ficou meia hora sem tocar na bola, ele que era o principal atacante.

Legenda: A Espanha ficou no empate sem gols com Cabo Verde Foto: Roberto Schmidt / AFP

O melhor foi Cucurella, que se apresentava o tempo todo na frente e ainda defendia.

A Espanha vai precisar de Yamal e Nico Willians. Eles entraram só no finzinho, sem condições físicas.

Sem eles, a Espanha ficará pelo caminho.

Bélgica e Uruguai

Os adversários foram mais difíceis, ainda assim também foram zebras, ainda que em menor escala.

O Egito é competitivo, ataca e deu muito trabalho para a Bélgica, que suou para conseguir o empate.

Ashour jogou demais pelo 'faraós', assim como Lasheen e o goleiro Shobeir.

Pelo Diabos Vermelhos, Doku e De Bruyne estiveram abaixo, assim como Trossard. Isso diminuiu a força ofensiva da equipe, que só melhorou com as entradas de Raskin e Lukaku. A Bélgica pode jogar muito mais.

Legenda: A Bélgica melhorou na etapa final, mas amargou empate Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Foi o mesmo cenário do Uruguai, que penou para empatar com a Arábia Saudita.

A Celeste melhorou na 2ª etapa, pressionou, poderia ter virado, mas precisou se contentar com o empate.

No Uruguai, Valverde, Ugarte, Olivera, Araújo e De la Cruz fizeram bom jogo, mas desperdiçaram chances demais.

E o que os 3 resultados 'zebrados' ensinam? Que as equipes estão mais equilibradas e a diferença diminuiu. Que os favoritos vão precisar suar para avançarem.

Jogo animado

No jogo que fechou o dia, Nova Zelândia e Irã fizeram um novo animado por 2x2, e deixaram o Grupo G emocionante.

Quem vencesse se aproximaria da classificação, por isso o empate foi ruim para os dois.