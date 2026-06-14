Copa 2026 dia #3: Brasil passa sufoco contra Marrocos, mas Haiti e Escócia serão presas fáceis

O 3º dia da Copa do Mundo 2026 marcou a estreia do Brasil. A Seleção Brasileira empatou em 1x1 com Marrocos, em um jogo difícil como o esperado, mas a atuação do Brasil desapontou.

O primeiro tempo da Seleção Brasileira foi assustador, com a equipe espaçada, dominada e o empate com Vini Jr ainda no 1º tempo precisa ser comemorado.

Brasil vai precisar mudar...

A etapa final foi melhor, com as entradas de Fabinho e Danilo nos lugares de Casemiro e Ibanez - que foram muito mal - deixando o time mais seguro e equilibrado.

A dupla que entrou no 2º tempo deve ser titular contra o Haiti.

Vini Jr foi o melhor do Brasil em campo, mas Raphinha ainda está devendo.

Legenda: O Brasil mostrou fragilidades defensivas contra Marrocos Foto: Divulgação / FIFA

Igor Thiago mais uma vez não foi bem na referência e Luiz Henrique deve ganhar a vaga de titular.

A verdade é que Ancelotti precisa mudar o meio campo do Brasil e deixar o ataque mais vertical.

Ele sabe que tem dois jogos fáceis agora, que Marrocos era o adversário mais complicado.

Estreia é sempre difícil, nervosa, os jogadores sentem mesmo, mas agora é tentar achar um time contra os limitados Haiti e Escócia.

Legenda: A Escócia lidera o Grupo do Brasil após vencer na estreia Foto: Reprodução / FIFA

O jogo entre Haiti e Escócia...

Logo depois do Brasil, entraram em campo Escócia e Haiti. Os europeus venceram, mas foi apertado, por 1x0, e ainda levaram sufoco no 2º tempo. Os haitianos mereciam o empate e o centroavante Pierrot perdeu uma grande chance de cabeça.

Legenda: A Escócia venceu o Haiti na estreia da Copa Foto: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP

Pelo que mostraram, Haiti e Escócia devem ser presas fáceis para o Brasil. O nível técnico de ambos é muito baixo e a Seleção Brasileira tem obrigação de vencer bem e ficar com a liderança do Grupo C pelo saldo de gols, fazendo um saldo melhor que Marrocos, que também deve vencer fácil os dois jogos contra eles.

Catar foi zebra

No outro jogo do dia, o Catar arrancou um empate em 1x1 com a Suiça. O gol do fim do jogo para igualar o placar em 1x1 foi um prêmio a um time limitado, mas que não desistiu, e um castigo para a inoperância dos suiços.

Legenda: O Catar arrancou um empate com a Suíça nos acréscimos Foto: Divulgação / FIFA

Os helvéticos têm bons jogadores como Embolo, Ndoye, Xhaka e Akanji, se desligou do jogo, parou de jogar com a vantagem mínima e foi penalizada.

E o Grupo B, com 2 empates - Canadá e Bósnia também empataram - está em aberto.