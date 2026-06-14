Copa 2026 dia #3: Brasil passa sufoco contra Marrocos, mas Haiti e Escócia serão presas fáceis
Quem viu Haiti x Escócia saiu com a sensação que a Seleção Brasileira vencerá com facilidade
O 3º dia da Copa do Mundo 2026 marcou a estreia do Brasil. A Seleção Brasileira empatou em 1x1 com Marrocos, em um jogo difícil como o esperado, mas a atuação do Brasil desapontou.
O primeiro tempo da Seleção Brasileira foi assustador, com a equipe espaçada, dominada e o empate com Vini Jr ainda no 1º tempo precisa ser comemorado.
Brasil vai precisar mudar...
A etapa final foi melhor, com as entradas de Fabinho e Danilo nos lugares de Casemiro e Ibanez - que foram muito mal - deixando o time mais seguro e equilibrado.
A dupla que entrou no 2º tempo deve ser titular contra o Haiti.
Vini Jr foi o melhor do Brasil em campo, mas Raphinha ainda está devendo.
Igor Thiago mais uma vez não foi bem na referência e Luiz Henrique deve ganhar a vaga de titular.
A verdade é que Ancelotti precisa mudar o meio campo do Brasil e deixar o ataque mais vertical.
Ele sabe que tem dois jogos fáceis agora, que Marrocos era o adversário mais complicado.
Estreia é sempre difícil, nervosa, os jogadores sentem mesmo, mas agora é tentar achar um time contra os limitados Haiti e Escócia.
O jogo entre Haiti e Escócia...
Logo depois do Brasil, entraram em campo Escócia e Haiti. Os europeus venceram, mas foi apertado, por 1x0, e ainda levaram sufoco no 2º tempo. Os haitianos mereciam o empate e o centroavante Pierrot perdeu uma grande chance de cabeça.
Pelo que mostraram, Haiti e Escócia devem ser presas fáceis para o Brasil. O nível técnico de ambos é muito baixo e a Seleção Brasileira tem obrigação de vencer bem e ficar com a liderança do Grupo C pelo saldo de gols, fazendo um saldo melhor que Marrocos, que também deve vencer fácil os dois jogos contra eles.
Catar foi zebra
No outro jogo do dia, o Catar arrancou um empate em 1x1 com a Suiça. O gol do fim do jogo para igualar o placar em 1x1 foi um prêmio a um time limitado, mas que não desistiu, e um castigo para a inoperância dos suiços.
Os helvéticos têm bons jogadores como Embolo, Ndoye, Xhaka e Akanji, se desligou do jogo, parou de jogar com a vantagem mínima e foi penalizada.
E o Grupo B, com 2 empates - Canadá e Bósnia também empataram - está em aberto.