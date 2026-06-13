Copa 2026 dia #2: Estados Unidos jogam muita bola em estreia e podem ser a surpresa da Copa
Americanos fazem jogo espetacular contra o irreconhecível Paraguai
O 2º dia de Copa do Mundo 2026 foi de estreias de dois anfitriões: Estados Unidos e Canadá. E os dois tiveram estreias bem diferentes.
Enquanto o Canadá conseguiu arrancar um empate com a Bósnia, os Estados Unidos jogaram demais e golearam o Paraguai, apresentando um futebol vistoso.
Americanos surpreendem
A seleção americana estreou em casa e espantou o mundo. Mostrando um futebol vistoso, com ótima troca de passes e imposição, goleou o irreconhecível Paraguai por 4x1.
O domínio dos Estados Unidos no 1º tempo foi impressionante. Tillman, McKennie, Pulisic e Balogun jogaram muito.
Com muita movimentação, a equipe envolveu o Paraguai, que não mostrou nem de longe aquela equipe sólida defensivamente. Foi uma partida lamentável dos defensores Gustavo Gomez, Alderete, Alonso e Bobadilla.
Com a goleada, a chance dos Estados Unidos serem líderes do Grupo D - ainda enfrentam Austrália e Turquia - e pelo futebol apresentado, podem ser a surpresa da Copa.
Há um ambiente de apoio em casa da torcida americana, o técnico Maurício Pochettino encaixou o time e não será fácil vencer o time americano.
Já o Paraguai, com a goleada sofrida, se complicou no saldo até para buscar uma vaga entre os melhores terceiros colocados.
Canadá arranca empate
O Canadá foi premiado com um empate com a Bósnia, pela luta durante o jogo. A equipe perdeu muitas chances, criou muito, destaque para Koné, Eustáquio e claro, Larin, que em poucos minutos em campo, marcou o gol do empate no 2º tempo.
A Bósnia mostrou um time de boa técnica - os meio campistas Lukic e Basic principalmente - e um ótimo defensor - Kolasinac - e será competitiva pela vaga.
Um empate na estreia abre a possibilidade de Canadá e Bósnia avançarem juntos com 4 pontos. Suiça e Catar jogam no sábado, com grande favoritismo para os suíços no complemento da 1ª rodada,