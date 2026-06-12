Copa 2026 dia #1: México e Coreia do Sul mostraram bom futebol e devem disputar liderança no Grupo A
Equipes dominaram nas suas estreias e venceram com justiça adversários inferiores
Começou a Copa do Mundo 2026! O dia 11 foi especial por marcar o início desse apaixonante torneio, ainda que não tivesse nenhuma grande seleção em campo. Mas México e Coreia do Sul agradaram em seu jogo e foram bem superiores a Àfrica do Sul e Tchéquia. Os dois devem dominar o Grupo A.
Foi muito legal acompanhar o lendário estádio Azteca lotado para ver o México vencer a Àfrica do Sul na abertura, com 80 mil pessoas na platéia.
Os mexicanos amam futebol e o amor pela seleção é inegável. E será o diferencial para a equipe bater seus adversários.
O time mexicano fez boa partida, mas os africanos ajudaram, entregando o 1º gol com saída de bola errada e duas expulsões tolas.
A Àfrica do Sul é muito fraca e o México fez o que se esperava, time que conta com bons jogadores como Alvarado, Erick Lira, Raúl Gimenez e Quiñones.
Quiñones foi o grande destaque. Além de marcar o 1º gol da Copa do Mundo, foi um tormento para a defesa adversária, acertando todas as jogadas que tentou.
Ele é um grande driblador, tem velocidade e é muito agressivo.
Já o centroavante Raúl Gimenez fez gol de típico camisa 9 e tem presença de área.
A menção honrosa vai para o meia Erick Lira, dono do meio campo.
Coreia desafiará o México?
Os coreanos também fizeram um bom jogo. O time dominou a Tchéquia com bom dominio do meio campo e tocando bem a bola.
A equipe coreana criou bastante no 1º tempo mas parou no goleiro Kovar.
O time sofreu um gol de cabeça no início da 2ª etapa e teve a calma para voltar a atacar e virar o jogo.
Kang-in Lee é ótimo passador no meio e Hwang In-beom é um volante que chega bem a frente, marcando um belo gol.
Ainda que a equipe tenha dificuldade em um jogo mais físico, é técnica e pode desafiar o México pela liderança já na 2ª rodada, ao se enfrentarem no dia 18.
Já Tchéquia e Africa do Sul, terão muita dificuldade para pontuar além do confronto entre eles na 2ª rodada e dificilmente conseguirão até uma vaga entre os 8 melhores 3º lugares. Há muita limitação técnica nos dois.