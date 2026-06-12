Copa 2026 dia #1: México e Coreia do Sul mostraram bom futebol e devem disputar liderança no Grupo A

Começou a Copa do Mundo 2026! O dia 11 foi especial por marcar o início desse apaixonante torneio, ainda que não tivesse nenhuma grande seleção em campo. Mas México e Coreia do Sul agradaram em seu jogo e foram bem superiores a Àfrica do Sul e Tchéquia. Os dois devem dominar o Grupo A.

Legenda: Classificação do Grupo A após a 1ª rodada da Copa do Mundo Foto: Reprodução / FIFA

Foi muito legal acompanhar o lendário estádio Azteca lotado para ver o México vencer a Àfrica do Sul na abertura, com 80 mil pessoas na platéia.

Os mexicanos amam futebol e o amor pela seleção é inegável. E será o diferencial para a equipe bater seus adversários.

O time mexicano fez boa partida, mas os africanos ajudaram, entregando o 1º gol com saída de bola errada e duas expulsões tolas.

A Àfrica do Sul é muito fraca e o México fez o que se esperava, time que conta com bons jogadores como Alvarado, Erick Lira, Raúl Gimenez e Quiñones.

Quiñones foi o grande destaque. Além de marcar o 1º gol da Copa do Mundo, foi um tormento para a defesa adversária, acertando todas as jogadas que tentou.

Legenda: Quiñones marcou o primeiro gol da Copa do Mundo Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Ele é um grande driblador, tem velocidade e é muito agressivo.

Já o centroavante Raúl Gimenez fez gol de típico camisa 9 e tem presença de área.

A menção honrosa vai para o meia Erick Lira, dono do meio campo.

Coreia desafiará o México?

Os coreanos também fizeram um bom jogo. O time dominou a Tchéquia com bom dominio do meio campo e tocando bem a bola.

A equipe coreana criou bastante no 1º tempo mas parou no goleiro Kovar.

O time sofreu um gol de cabeça no início da 2ª etapa e teve a calma para voltar a atacar e virar o jogo.

Kang-in Lee é ótimo passador no meio e Hwang In-beom é um volante que chega bem a frente, marcando um belo gol.

Ainda que a equipe tenha dificuldade em um jogo mais físico, é técnica e pode desafiar o México pela liderança já na 2ª rodada, ao se enfrentarem no dia 18.

Já Tchéquia e Africa do Sul, terão muita dificuldade para pontuar além do confronto entre eles na 2ª rodada e dificilmente conseguirão até uma vaga entre os 8 melhores 3º lugares. Há muita limitação técnica nos dois.