Contra o Inter, Fortaleza inicia série de um jogo a cada dois dias

O Fortaleza está envolvido em uma pesada maratona de jogos na temporada de 2022, já que tem um calendário repleto de competições: Libertadores, Série A do Brasileiro, Copa do Brasil e o Campeonato Cearense. Mas nos próximos 10 dias, o calendário do Leão estará mais pesado ainda, jogando uma partida a cada dois dias.

Contra o Inter, neste domingo (17) às 18 horas no Beira-Rio pela Série A, o Fortaleza inicia série de um jogo a cada dois dias, que vai até o dia 27, data da partida contra o Alianza Lima, pela Libertadores no Castelão.

Uma insanidade no calendário, por 4 competições diferentes, já que as finais do Campeonato Cearense contra o Caucaia foram marcadas para os dias 22 e 24.

Legenda: O Tricolor de Aço está em uma maratona de jogos envolvendo 4 competições Foto: Karim Georges / FEC

Agravante

O pesado calendário tricolor ganha mais relevância por serem jogos decisivos e pelo clube já ter 19 jogos nas "costas" na temporada. Até então, o Leão jogou uma partida a cada 3,8 dias, já que foram 19 partidas em 73 dias, contando a estreia contra o Sousa/PB no dia 31 de janeiro, até o duelo com o River Plate pela Libertadores no último dia 13.

Veja a maratona de jogos do Fortaleza em 10 dias

17/04 - 18 horas - Internacional (fora) - Brasileirão 2022

20/04 - 19 horas - Vitória (casa) - Copa do Brasil 2022

22/04 - 21h35 - Caucaia (fora) - Cearense 2022

24/04 - 18:30 - Caucaia - Cearense 2022

27/04 - 19 horas - Alianza Lima - Libertadores