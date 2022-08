Confira as chances de rebaixamento na Série C: Ferroviário tem 90% de risco de queda

Após o jogo atrasado da 12ª rodada ser disputado, o empate entre Mirassol e Botafogo/PB, todos os 20 clubes da Série C completaram 17 partidas. Assim, restando duas rodadas para o fim da competição, as chances classificação e rebaixamento foram consolidadas. E para o futebol cearense, infelizmente, os três representantes - Ferroviário, Floresta e Atlético - não tem mais chance de vaga na 2ª Fase e correm alto risco de rebaixamento.

Segundo o Chance de Gol, site estatístico de probabilidades no futebol, 9 clubes correm risco de rebaixamento e ocupar as 4 temidas vagas.

A situação mais dramática entre os 3 representantes cearenses é a do Ferroviário. O Tubarão da Barra, em 18º com 16 pontos, tem 90,2% de risco de ser rebaixado. Só Brasil de Pelotas e Campinense correm mais risco que Ferrão.

Legenda: O técnico Francisco Diá voltou ao Ferroviário para os 6 jogos finais da Série C e venceu apenas um jogo em 4 disputados Foto: LENÍLSON SANTOS / FERROVIÁRIO AC

CONFIRA OS JOGOS FINAIS DOS TIMES CEARENSES: TABELA DO FERROVIÁRIO Volta Redonda x Ferroviário - 06/08 - Estádio Raulino de Oliveira - 11 horas

Ferroviário x Ypiranga/RS - 13/08 - Presidente Vargas - 17 horas TABELA DO FLORESTA Floresta x Campinense - 07/08 - Presidente Vargas - 15 horas

Paysandu x Floresta - 13/08 - Curuzu - 17 horas TABELA DO ATLÉTICO Atlético x Botafogo/SP - 06/08 - Domingão - 15 horas

Confiança x Atlético - 13/08 - Batistão - 17 horas

Drama Coral

O time da Barra do Ceará só pode chegar no máximo aos 22 pontos, se vencer os dois jogos que ainda fará. Para o Chance de Gol, com 22 pontos, um time tem 90% de probabilidade de escapar.

Em uma conta simples, se Floresta e Atlético conquistarem 4 pontos nos 2 jogos que farão, o Ferroviário já estará rebaixado, mesmo vencendo seus dois jogos. Entre os cearenses, o time coral é o único que pode cair já no fim de semana, ao fim da 18ª rodada: caso empate e Floresta e Atlético vençam, o time da Barra do Ceará cairá com uma rodada de antedecência. Em caso de derrota, se os dois cearenses empatarem, o clube também estará rebaixado. Em 16 participações - a primeira foi em 1988 - o time coral nunca foi caiu na Série C.

Confira o risco de rebaixamento dos 9 clubes:

12º Ypiranga-RS (22 pontos) - 0,9%

13º Manaus (22 pontos) - 2.5%

14º Altos (21 pontos) - 3,9%

15º Confiança (20 pontos) - 7.9%

16º Floresta (19 pontos) - 39,1%

17º Atlético-CE (19 pontos) - 65,5%

18º Ferroviário (16 pontos) - 90,2%

19º Campinense (15 pontos) - 90,6%

20º Brasil-RS (14 pontos) - 99,3%

Em negrito, os times que estão no Z-4 da Série C