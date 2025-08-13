Como Rodriguinho se encaixa no ataque do Ceará? Veja análise

O Ceará oficializou a contratação do atacante Rodriguinho, que vem emprestado do Cruzeiro. O jogador de 22 anos não estava sendo utilizado pelo técnico Leonardo Jardim e chega ao Ceará após uma temporada de destaque no América/MG.

E o torcedor do Vovô já deve estar se perguntando como joga Rodriguinho, e como ele pode ser utilizado no Vozão. Vamos lá!

Rodriguinho pode jogar nas duas 'pontas' do ataque ou de meia centralizado.

No América, em 2024, era titular absoluto do time e jogava pela esquerda do ataque. Já no Cruzeiro, jogou pela direita.

Em alguns momentos dos jogos pelo América, ele também ocupou o centro do campo. Ao longo dos 90 minutos, Rodriguinho transita pela esquerda-centro-direita, mas os melhores momentos dele no Coelho foram jogando pela esquerda.

Legenda: Rodriguinho se destacou no América-MG em 2024 Foto: Mourão Panda/América

Assim, ele pode se encaixar melhor jogando ali, na função de Fernandinho ou Pedro Henrique. Assim, a maior aposta é que ele jogue pela esquerda no Ceará.

No América, o centroavante era Adyson, com Alê centralizado como meia, e Brenner aberto na direita. Rodriguinho era sempre escalado pela esquerda.

Como foi no Cruzeiro

Rodriguinho não conseguiu ser titular no Cruzeiro. O ataque do time é formado por Kaio Jorge centralizado, Wanderson na esquerda, Christian na direita e Matheus Pereira como meia centralizado.

Nas poucas partidas que entrou no 2º tempo, pela direita, não rendeu.

Foram apenas 8 jogos pelo Cruzeiro, sendo titular em apenas dois, pela Sul-Americana, quando Jardim escalou um time reserva.

Na melhor partida de Rodriguinho pelo Cruzeiro, contra o Palestino pela Sul-Americana, ele jogou como 3º homem de meio campo, pela direita. Lautaro Diaz atuou como ponta na esquerda.

Contra o Unión Santa Fé, também pela Sul-Americana, no Mineirão, entrou na etapa final, no lugar de Matheus Pereira, e jogou centralizado.

Claro que pelo Ceará, Condé também pode escalar Rodriguinho na direita se necessário, mas no momento Galeano é titular no setor. Seria mais pra alguma eventualidade.

E centralizado, ele também pode ser utilizado, mas não é a principal característica dele. Para o setor, Condé terá Vina em breve.

Posicionamento e gols

Em 2024, Rodriguinho marcou 7 gols pelo América. Foram poucos, mas suficiente para exemplificar que ele pode num mesmo jogo, transitar entre os dois lados do campo e o centro.

Veja:

No 1º fez de cobertura, contra o CSA, dominando a bola na entrada da grande área:

Legenda: Gol de Rodriguinho, de cobertura da entrada da área Foto: Reprodução/Premiere

Contra o Cuiabá, recebeu na esquerda da grande área e bateu no canto:

Legenda: Contra o Cuiabá, Rodriguinho recebeu na esquerda da grande área e bateu no canto Foto: Reprodução / Premiere

O terceiro gol pelo time mineiro foi contra o Grêmio, no independência. Atacando pela direita, ele passou pelo marcador e bateu no canto do goleiro:

Legenda: Atacando pela direita, Rodriguinho passou pelo marcador e bateu no canto do goleiro gremista Foto: Reprodução / Premiere

Contra o Guarani, ele entrou na área e fez gol de cabeça ao receber cruzamento pela direita:

Legenda: Contra o Guarani, ele entrou na área e fez gol de cabeça ao receber cruzamento pela direita Foto: Reprodução / Premiere

O quinto gol pelo Coelho foi contra o Paysandu, no Independência, estando na pequena área para aproveitar cruzamento rasteiro:

Legenda: O quinto gol pelo Coelho foi contra o Paysandu, no Independência, estando na pequena área para aproveitar cruzamento rasteiro: Foto: Reprodução / Premiere

O sexto gol foi contra o CRB, em Alagoas finalizando dentro da área no setor esquerdo do ataque:

Legenda: Gol de Rodriguinho contra o CRB, em Alagoas finalizando dentro da área no setor esquerdo do ataque Foto: Reprodução / Premiere

E o último gol dele pelo Coelho foi de falta, contra o Coritiba: