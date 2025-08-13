Como Rodriguinho se encaixa no ataque do Ceará? Veja análise
Jogador foi contratado por empréstimo, vindo do Cruzeiro, mas se destacou com América/MG no ano passado
O Ceará oficializou a contratação do atacante Rodriguinho, que vem emprestado do Cruzeiro. O jogador de 22 anos não estava sendo utilizado pelo técnico Leonardo Jardim e chega ao Ceará após uma temporada de destaque no América/MG.
E o torcedor do Vovô já deve estar se perguntando como joga Rodriguinho, e como ele pode ser utilizado no Vozão. Vamos lá!
Rodriguinho pode jogar nas duas 'pontas' do ataque ou de meia centralizado.
No América, em 2024, era titular absoluto do time e jogava pela esquerda do ataque. Já no Cruzeiro, jogou pela direita.
Em alguns momentos dos jogos pelo América, ele também ocupou o centro do campo. Ao longo dos 90 minutos, Rodriguinho transita pela esquerda-centro-direita, mas os melhores momentos dele no Coelho foram jogando pela esquerda.
Assim, ele pode se encaixar melhor jogando ali, na função de Fernandinho ou Pedro Henrique. Assim, a maior aposta é que ele jogue pela esquerda no Ceará.
No América, o centroavante era Adyson, com Alê centralizado como meia, e Brenner aberto na direita. Rodriguinho era sempre escalado pela esquerda.
Como foi no Cruzeiro
Rodriguinho não conseguiu ser titular no Cruzeiro. O ataque do time é formado por Kaio Jorge centralizado, Wanderson na esquerda, Christian na direita e Matheus Pereira como meia centralizado.
Nas poucas partidas que entrou no 2º tempo, pela direita, não rendeu.
Foram apenas 8 jogos pelo Cruzeiro, sendo titular em apenas dois, pela Sul-Americana, quando Jardim escalou um time reserva.
Na melhor partida de Rodriguinho pelo Cruzeiro, contra o Palestino pela Sul-Americana, ele jogou como 3º homem de meio campo, pela direita. Lautaro Diaz atuou como ponta na esquerda.
Contra o Unión Santa Fé, também pela Sul-Americana, no Mineirão, entrou na etapa final, no lugar de Matheus Pereira, e jogou centralizado.
Claro que pelo Ceará, Condé também pode escalar Rodriguinho na direita se necessário, mas no momento Galeano é titular no setor. Seria mais pra alguma eventualidade.
E centralizado, ele também pode ser utilizado, mas não é a principal característica dele. Para o setor, Condé terá Vina em breve.
Posicionamento e gols
Em 2024, Rodriguinho marcou 7 gols pelo América. Foram poucos, mas suficiente para exemplificar que ele pode num mesmo jogo, transitar entre os dois lados do campo e o centro.
Veja:
No 1º fez de cobertura, contra o CSA, dominando a bola na entrada da grande área:
Contra o Cuiabá, recebeu na esquerda da grande área e bateu no canto:
O terceiro gol pelo time mineiro foi contra o Grêmio, no independência. Atacando pela direita, ele passou pelo marcador e bateu no canto do goleiro:
Contra o Guarani, ele entrou na área e fez gol de cabeça ao receber cruzamento pela direita:
O quinto gol pelo Coelho foi contra o Paysandu, no Independência, estando na pequena área para aproveitar cruzamento rasteiro:
O sexto gol foi contra o CRB, em Alagoas finalizando dentro da área no setor esquerdo do ataque:
E o último gol dele pelo Coelho foi de falta, contra o Coritiba: