Como chega o Cruzeiro contra o Ceará: Líder, invicto em casa e com artilheiro da Série A

O Cruzeiro é o adversário do Ceará na 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no domingo (27), às 16h no Mineirão.

A equipe do técnico Leonardo Jardim lidera a Série A com 34 pontos, seguindo firme na luta pelo título.

O momento do Cruzeiro é excelente, invicto há 11 jogos na Série A. São 8 vitórias e 3 empates.

Desde o retorno da Série A após o Mundial de Clubes, a Raposa venceu Grêmio (4x1 no Mineirão), Fluminense (2x0 no Maracanã), Juventude (4x0 no Mineirão), e empatou com o Corinthians em 0x0 na Neo Química Arena.



A última derrota do Cruzeiro foi diante do Bragantino, no dia 20 de maio, fora de casa.

Legenda: Léo Jardim faz um grande trabalho no Cruzeiro Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro

Campanha como mandante

Jogando em casa, o Cruzeiro está invicto, com 7 vitórias e um empate. São 18 gols marcados, média de 2,25, e apenas 4 sofridos, média de 0,5. São números que dão a ele a melhor campanha como mandante, com 91,7% de aproveitamento.

Cruzeiro 4x0 Juventude

Cruzeiro 4x1 Grêmio

Cruzeiro 2x1 Palmeiras

Cruzeiro 0x0 Atlético-MG

Cruzeiro 2x1 Flamengo

Cruzeiro 1x0 Vasco

Cruzeiro 3x0 Bahia

Cruzeiro 2x1 Mirassol

Formação contra o Ceará



O técnico Leonardo Jardim tem dúvidas na escalação. Muitos jogadores estão alegando cansaço e podem ser poupados. Fabrício Bruno, William, Lucas Romero e Christian podem ser poupados.

Legenda: Como o Cruzeiro deve enfrentar o Ceará Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Como joga o Cruzeiro

A Raposa de Leonardo Jardim no 4-2-3-1. A equipe tem solidez defensiva com Cássio no gol e uma linha de 4 marcadores. O time sempre marca sob pressão a saída de bola do adversário. A estratégia é retomar rapidamente a posse, principalmente jogando em casa.

Os volantes Lucas Silva e Lucas Romero são auxiliados pelos dois pontas do ataque, Wanderson na esquerda e Christian na direita, na retomada da posse da bola.

O meia centralizado Matheus Pereira e o centroavante Kaio Jorge, fazem o primeiro combate da retomada da bola.

Legenda: O Cruzeiro tem um estilo muito agressivo de jogo Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Os laterais, William ou Fágner na direita e Kaiki na esquerda, fecham muito bem a linha defensiva, com dois zagueiros seguros, Villalba e Fabrício Bruno.

Quando ataca, o Cruzeiro segura os volantes, com Lucas Romero e Lucas Silva raramente atacando. Eles ficam posicionados para retomar a bola se o time a perder.

Em compensação, os laterais atacam muito e 'colam' nos atacantes que jogam pelas pontas, criando muitas triangulações: Kaiki com Wanderson da esquerda e William ou Fágner com Christian na direita.

Como Wanderson e Christian são pontas dribladores e 'passadores', as finalizações geralmente ficam a cargo de Matheus Pereira e Kaio Jorge, que recebem muitas oportunidades durante o jogo.

A bola para com Matheus Pereira é muito forte, com os zagueiros Villalba e Fabricio Bruno sempre marcando gols de cabeça.

Como opções, Léo Jardim tem jogadores como o meia Eduardo, e os atacantes Marquinhos e Gabriel Barbosa. Eles entram constantemente durante os jogos e mantém o nível do time.

Assim, o Ceará de Condé terá que fechar muito bem os lados, dobrando as marcações e tocar rápido a bola para fugir da marcação alta do Cruzeiro na saída de bola.

E quando tiver a posse, acionar rapidamente os pontas e finalizar a jogada sem prender muito a bola, pela forte marcação que a equipe cruzeirense impõe.