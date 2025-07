Como chega o Bragantino contra o Fortaleza: Equipe jovem, de transição rápida e força física

O Bragantino é o adversário do Fortaleza na 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no sábado (26), às 18h30 no Castelão.

A equipe do técnico Fernando Seabra está em 4º lugar da Série A com 27 pontos, seguindo firme na luta por uma vaga direta na Libertadores.

O momento do Braga é de oscilação, com 3 jogos sem vencer na Série A. Derrota para Flamengo (2x1 em casa), Vitória (1x0 no Barradão) e empate com o São Paulo (2x2 em casa).

A última vitória foi diante do Corinthians fora de casa, por 2x1, no dia 13 de julho.

Legenda: Fernando Seabra, técnico do Bragantino. Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Campanha como visitante

Jogando fora de casa, o Braga tem 4 vitórias, 1 empate e duas derrotas. São 9 gols marcados e 6 sofridos. A equipe tem a 3ª melhor campanha como visitante, com 61,9% de aproveitamento.

Vitória 1x0 Bragantino

Corinthians 1x2 Bragantino Vasco 0x2 Bragantino

Grêmio 1x1 Bragantino

Santos 1x2 Bragantino

Sport 0x1 Bragantino

Fluminense 2x1 Bragantino.

Formação contra o Fortaleza

Sem o goleiro Cleiton, suspenso pelo 3º cartão amarelo, veja formação contra o Fortaleza.

Legenda: Como joga o Bragantino Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Como joga o Bragantino?

O Massa Bruta de Fernando Seabra joga no 4-2-3-1. A equipe é a mais da Série A, com média de idade de 23,3 anos.

A posse da bola do Bragantino na Série A, com 47,1%, com a equipe jogando em transição rápida. As definições de jogada são em velocidade, com estilo mais vertical. A equipe não faz muita questão de ter a posse da bola, e quando a tem, faz um jogo vertical, sem abusar da troca de passes.

A primeira linha de defesa é formada por Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba. O zagueiro Pedro Henrique é um dos destaques, muito seguro pelo alto.

O ex-Fortaleza Juninho Capixaba é um lateral mais ofensivo, mais construtor, enquanto Hurtado marca mais.

Como a lesão do ex-Fortaleza, Guilherme Lopes tem sido titular. Ele avança menos e finaliza menos que o titular.

No meio, Eric Ramirez é o volante que fica mais resguardando a defesa pela direita, e o experiente Gabriel, que sai um pouco mais, pela esquerda.

Legenda: O Bragantino joga no 4-2-3-1, com Pitta ou Sasha na referência do ataque Foto: Ari Ferreira / Bragantino

O meia central é Jhon Jhon, ex-Palmeiras, que também cai pela esquerda. Ele, um dos destaques do Braga na Série A, não é condutor de bola, e joga sempre em velocidade buscando conexões com Lucas Barbosa. Ele tem 2 gols e duas assistências na Série A.

Lucas Barbosa ganhou a vaga de Matheus Fernandes após a lesão dele e tem se destacado.

Vinicinho é o ponta pela direita e um dos destaques do Braga no Campeonato.

Na frente, o técnico Fernando Seabra alterna entre Eduardo Sasha (3 gols na Série A) e Isidro Pitta (4 gols na Série A) na titularidade.

Pitta é o centroavante de ofício, com mais presença de área, enquanto Sasha se movimenta um pouco mais.

Das opções mais utilizadas por Seabra no decorrer dos jogos estão o meia Mosquera pela direita, Fabinho como primeiro volante, Gustavo Neves como meia armador.

A equipe é perigosa, tem muita força física, mas tem falhado mais defensivamente em jogos recentes. O Fortaleza pode aproveitar o ímpeto ofensivo e os espaços cedidos pelo Bragantino para criar lances de perigo, até porque, mesmo fora de casa, o Massa Bruta não jogará "por uma bola" ou defensivamente.