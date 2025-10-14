Com seis classificados nesta terça-feira, já são 28 países garantidos na Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 já tem 28 países garantidos. Nesta Data FIFA de terça-feira (14), mais seis países confirmaram vaga: Inglaterra, Catar, Arábia Saudita, África do Sul, Costa do Marfim e Senegal, restando mais 20 vagas a serem preenchidas. A Copa de 2026 terá 48 seleções.

Na Europa, a Inglaterra venceu a Letônia por 5x0 e chegou aos 18 pontos em 6 jogos, garantindo a liderança do Grupo K. Os Three Laions se classificaram sem sofrer um gol sequer.

Na Ásia, os cataris venceram os Emirados Árabes por 2x1, e garantiram a liderança do Grupo A.Já a Arábia Saudita, empatou com o Iraque e avançou como líder do Grupo B.

Na África, não faltou emoção para a classificação de três tradicionais seleções do continente. Senegal goleou a Mauritânia por 4x0 e se classificou como líder do Grupo B com 24 pontos, dois a mais que a República Democrática do Congo. Sadio Mane fez dois gols na partida.

A África do Sul ganhou de Ruanda por 3x0 e garantiu o retorno a Copa do Mundo após 16 anos. Os 'Bafana Bafana' ficaram na liderança do Grupo C, com 18 pontos, um a mais que a Nigéria, que goleou Benin e jogará a repescagem africana.

Legenda: A Africa do Sul garantiu vaga na Copa do Mundo após 16 anos Foto: Divulgação / FIFA

A Costa do Marfim disputou ponto a ponto com Gabão, e garantiu vaga na liderança do Grupo F de forma invicta e sem sofrer um gol sequer. Foram 26 pontos, contra 25 do Gabão, que vai para a repescagem africana. Os 'Elefantes' venceram Quênia por 3x0 e comemoraram a vaga..

Confira todos os classificados até o momento

Concacaf: Estados Unidos, Canadá e México (países-sede)

Confederação Africana de Futebol: África do Sul, Costa do Marfim, Senegal, Cabo Verde, Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia.

Confederação Asiática de Futebol: Catar, Arábia Saudita, Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão, Jordânia e Austrália.

Conmebol: Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai.

Oceania: Nova Zelândia.

Europa: Inglaterra

Repescagem mundial

Nova Caledônia

Bolívia

A repescagem mundial será em 2026 em um playoff com seis seleções: Além de Bolívia e Nova Caledônia, jogarão uma equipe da Ásia, uma da África e duas da Concacaf. Duas equipes estarão na Copa do Mundo.

Como está cada Eliminatória?

América do Sul: encerrada, com 6 vagas diretas e a Bolívia na repescagem mundial

Concacaf: Está na 3ª Fase, com Suriname (Grupo A), Curacao (Grupo B), Honduras (Grupo C), liderando seus grupos e conquistando vagas diretas. Panamá (Grupo A), Jamaica (Grupo B) e Haiti (Grupo C) estão na vice-liderança de seus grupos. Os dois melhores 2º colocados vão para a repescagem mundial em 2026.

Confederação Africana de Futebol: Encerrada, com 9 vagas diretas já definidas. Quatro seleções jogarão a repescagem africana por uma vaga na repescagem mundial: Gabão, República Democrática do Congo, Camarões e Nigéria.

Confederação Asiática de Futebol: Encerrada com 8 vagas diretas definidas.

Europa:

Alemanha (Grupo A), Suiça (Grupo B), Dinamarca (Grupo C), França (Grupo D), Espanha (Grupo E), Portugal (Grupo F), Holanda (Grupo G), Austria (Grupo H), Noruega (Grupo I), Bélgica (Grupo J), Croácia (Grupo L) teriam as vagas diretas, restando apenas uma rodada.

Eslováquia, Kosovo, Escócia, Ucrânia, Turquia, Hungria, Polônia, Bósnia, Itália, Macedônia, Albânia e República Tcheca iriam para a repescagem européia.