Com mais 5 classificados, já são 39 países garantidos na Copa do Mundo 2026; veja lista

Os jogos desta terça-feira (18) garantiram mais 5 seleções para a Copa do Mundo 2026, todas da Europa: Espanha, Bélgica, Escócia, Suíça e Austria confirmaram suas vagas ao terminarem seus grupos na liderança.

Assim, já são 39, restando apenas 9 vagas: quatro da repescagem europeia, duas da repescagem mundial em março e três da Concacaf - que será definida na madrugada de quarta-feira (três líderes de seus grupos).

Como foram as classificações desta terça-feira (18):

Espanha

A La Roja empatou com a Turquia em 2x2 em Sevilla, garantindo vaga na 1ª colocação do Grupo E com 16 pontos. A Espanha é atual campeã europeia e uma das favoritas ao título da Copa de 2026.

Legenda: A Espanha garantiu vaga na Copa do Mundo ao empatar com a Turquia Foto: Divulgação /fifa.com/pt

Escócia

Em mais uma classificação emocionante - como foi a da Irlanda - os escoceses venceram confronto direto com a Dinamarca, em Glasgow, por 4x2, garantindo vaga direta. A Dinamarca se classificava com o empate até os acréscimos, quando Tierney fez o 3º. A Escócia volta a uma Copa do Mundo após 28 anos.

Austria

Em outro confronto direto, a Austria empatou com a Bósnia em 1x1 em Viena, garantindo classificação, com o gol do empate de Gregoritsch, aos 30 do 2º tempo. O empate dava a vaga à Bósnia.

Legenda: A Austria garantiu vaga com um empate dramático diante da Bósnia Foto: Divulgação /fifa.com/pt

Bélgica

Os Diabos Vermelhos golearam Liechtenstein por 7x0, garantindo a liderança do Grupo J, com 18 pontos.

Suíça

A vaga dos suíços também foi com drama, em confronto direto com o Kosovo. Vargas abriu o placar para a Suíça, Muslija empatou na etapa final, mas o time helvético segurou o empate que o classificou.

As 39 classificadas para a Copa do Mundo

Países-Sede

Estados Unidos

Canadá

México

África

Marrocos

Senegal

Tunísia

África do Sul

Argélia

Cabo Verde

Costa do Marfim

Egito

Gana

América do Sul

Legenda: O Brasil tentará o hexa em 2026 Foto: @rafaelribeirorio / CBF

Brasil

Argentina

Colômbia

Equador

Paraguai

Uruguai

Ásia

Japão

Arábia Saudita

Austrália

Coreia do Sul

Irã

Jordânia

Catar

Uzbequistão

Europa

Alemanha

Croácia

França

Holanda

Inglaterra

Noruega

Portugal

Bélgica

Espanha

Escócia

Suíça

Áustria

Oceania

Nova Zelândia



E as vagas restantes?

4 vagas via repescagem Européia

A repescagem na Europa terá 16 seleções: 12 segundas colocadas de seus grupos nas Eliminatórias, e 4 vindo da Liga das Nações.

Legenda: A Itália é uma das gigantes europeias que está na repescagem e com risco de não ir à Copa do Mundo Foto: Stefano RELLANDINI / AFP

Itália, Dinamarca, Turquia, Ucrânia, Polônia, País de Gales, República Tcheca, Eslováquia, Albânia, Irlanda, Bósnia e Kosovo foram segundas colocadas de seus grupos. Já Romênia, Suécia, Macedônia do Norte e Irlanda do Norte se classificaram via Liga das Nações.

Serão 4 chaves de 4 equipes e a 'campeã' de cada chave garante vaga na Copa. Todos os duelos são em jogo único.

2 vagas via repescagem mundial

A Repescagem Mundial será de 23 a 31 de março de 2026 por seis seleções por duas vagas.

Legenda: A República Democrática do Congo eliminou as favoritas Camarões e Nigéria na Africa para chegar à repescagem mundial Foto: Divulgação /fifa.com/pt

Quatro seleções já estão garantidas na repescagem: República Democrática do Congo, Iraque, Nova Caledônia e Bolívia. Ainda serão definidos dois representantes da América do Norte (dois melhores segundos colocados), na madrugada de quarta-feira.