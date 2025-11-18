Com mais 5 classificados, já são 39 países garantidos na Copa do Mundo 2026; veja lista
Cinco equipes européias garantiram vaga nesta terça-feira (18)
Os jogos desta terça-feira (18) garantiram mais 5 seleções para a Copa do Mundo 2026, todas da Europa: Espanha, Bélgica, Escócia, Suíça e Austria confirmaram suas vagas ao terminarem seus grupos na liderança.
Assim, já são 39, restando apenas 9 vagas: quatro da repescagem europeia, duas da repescagem mundial em março e três da Concacaf - que será definida na madrugada de quarta-feira (três líderes de seus grupos).
Como foram as classificações desta terça-feira (18):
Espanha
A La Roja empatou com a Turquia em 2x2 em Sevilla, garantindo vaga na 1ª colocação do Grupo E com 16 pontos. A Espanha é atual campeã europeia e uma das favoritas ao título da Copa de 2026.
Escócia
Em mais uma classificação emocionante - como foi a da Irlanda - os escoceses venceram confronto direto com a Dinamarca, em Glasgow, por 4x2, garantindo vaga direta. A Dinamarca se classificava com o empate até os acréscimos, quando Tierney fez o 3º. A Escócia volta a uma Copa do Mundo após 28 anos.
Austria
Em outro confronto direto, a Austria empatou com a Bósnia em 1x1 em Viena, garantindo classificação, com o gol do empate de Gregoritsch, aos 30 do 2º tempo. O empate dava a vaga à Bósnia.
Bélgica
Os Diabos Vermelhos golearam Liechtenstein por 7x0, garantindo a liderança do Grupo J, com 18 pontos.
Suíça
A vaga dos suíços também foi com drama, em confronto direto com o Kosovo. Vargas abriu o placar para a Suíça, Muslija empatou na etapa final, mas o time helvético segurou o empate que o classificou.
As 39 classificadas para a Copa do Mundo
Países-Sede
Estados Unidos
Canadá
México
África
Marrocos
Senegal
Tunísia
África do Sul
Argélia
Cabo Verde
Costa do Marfim
Egito
Gana
América do Sul
Brasil
Argentina
Colômbia
Equador
Paraguai
Uruguai
Ásia
Japão
Arábia Saudita
Austrália
Coreia do Sul
Irã
Jordânia
Catar
Uzbequistão
Europa
Alemanha
Croácia
França
Holanda
Inglaterra
Noruega
Portugal
Bélgica
Espanha
Escócia
Suíça
Áustria
Oceania
Nova Zelândia
E as vagas restantes?
4 vagas via repescagem Européia
A repescagem na Europa terá 16 seleções: 12 segundas colocadas de seus grupos nas Eliminatórias, e 4 vindo da Liga das Nações.
Itália, Dinamarca, Turquia, Ucrânia, Polônia, País de Gales, República Tcheca, Eslováquia, Albânia, Irlanda, Bósnia e Kosovo foram segundas colocadas de seus grupos. Já Romênia, Suécia, Macedônia do Norte e Irlanda do Norte se classificaram via Liga das Nações.
Serão 4 chaves de 4 equipes e a 'campeã' de cada chave garante vaga na Copa. Todos os duelos são em jogo único.
2 vagas via repescagem mundial
A Repescagem Mundial será de 23 a 31 de março de 2026 por seis seleções por duas vagas.
Quatro seleções já estão garantidas na repescagem: República Democrática do Congo, Iraque, Nova Caledônia e Bolívia. Ainda serão definidos dois representantes da América do Norte (dois melhores segundos colocados), na madrugada de quarta-feira.