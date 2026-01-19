Com fórmula mantida e começando só em março: veja detalhes da Série B do Cearense 2026

A Federação Cearense de Futebol publicou nesta segunda-feira (19) a Tabela básica da Série B do Campeonato Cearense 2026. Com dez equipes na disputa, a Segunda Divisão estadual tem início no dia 15 de março. O torneio começará praticamente um mês e meio mais tarde em comparação ao ano passado.

Os 10 participantes são:

Barbalha, Cariri, Crato, Guarani e Icasa (Grupo A).

Itapipoca, Caucaia, Atlético, Crateús e Guarany de Sobral (Grupo B).

Atrativos

A competição tem atrativos, com três pesos pesados do futebol cearense: o a volta do Guarany de Sobral - vice-campeão da Série C Cearense e Guarani de Juazeiro e Icasa, que fazem o clássico do Cariri. O Verdão do Cariri, aliás, chega cercado de expectativas após ganhar ação da CBF e permitir investimentos para conquistar o acesso.

Sobre os demais clubes - Barbalha, Cariri, Crato, Itapipoca, Caucaia, Atlético e Crateús - todos estiveram recentemente na elite do futebol cearense, tornando a competição atrativa e competitiva.

Legenda: O Icasa é uma das equipes mais tradicionais do interior e luta pelo acesso a elite Foto: @segundo_filmagens

Regulamento

Nesta edição, o regulamento do ano anterior foi mantido. Os dez clubes participantes foram divididos em dois grupos de cinco equipes cada. As equipes de cada grupo se enfrentarão entre si em jogos de ida e volta.

Os dois clubes posicionados em 1º lugar de cada grupo avançarão direto para a 3ª Fase (Semifinal). Enquanto os clubes posicionados em 2º e 3º lugar de cada grupo classificam-se para a 2ª Fase da Competição (Quartas de Final).

Ao final da 1ª fase, os clubes colocados nas posições de 4º e 5º lugares dos grupos A e B, se enfrentam em jogo único no confronto. O 4º colocado de um grupo enfrenta o 5º do outro.

Tabela completa

1ª rodada - 15/03

Guarani (J) x Cariri

Barbalha x Crato

Itapipoca x Atlético

Caucaia x Crateús

2ª rodada - 22/03

Cariri x Icasa

Crato x Guarani (J)

Atlético x Guarany (S)

Crateús x Itapipoca

3ª rodada - 29/03

Icasa x Barbalha

Crato x Cariri

Guarany (S) x Caucaia

Crateús x Atlético

4ª rodada - 05/04

Icasa x Crato

Barbalha x Guarani (J)

Guarany (S) x Crateús

Caucaia x Itapipoca

5ª rodada - 12/04

Guarani (J) x Icasa

Cariri x Barbalha

Itapipoca x Guarany (S)

Atlético x Caucaia

6ª rodada - 19/04

Cariri x Guarani (J)

Crato x Barbalha

Atlético x Itapipoca

Crateús x Caucaia

7ª rodada - 26/04

Icasa x Cariri

Guarani (J) x Crato

Guarany (S) x Atlético

Itapipoca x Crateús

8ª rodada - 03/05

Barbalha x Icasa

Cariri x Crato

Caucaia x Guarany (S)

Atlético x Crateús

9ª rodada - 10/05

Crato x Icasa

Guarani (J) x Barbalha

Crateús x Guarany (S)

Itapipoca x Caucaia

10ª rodada - 17/05

Icasa x Guarani (J)

Barbalha x Cariri

Guarany (S) x Itapipoca

Caucaia x Atlético

Datas Fases Finais:

Quadrangular do Rebaixamento (20/05)

Quartas (20/05)

Semifinal (24/05 e 31/05)

Final (7/06 e 14/06)