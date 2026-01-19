Com fórmula mantida e começando só em março: veja detalhes da Série B do Cearense 2026
Federação Cearense de Futebol divulgou a tabela nesta segunda-feira (19)
A Federação Cearense de Futebol publicou nesta segunda-feira (19) a Tabela básica da Série B do Campeonato Cearense 2026. Com dez equipes na disputa, a Segunda Divisão estadual tem início no dia 15 de março. O torneio começará praticamente um mês e meio mais tarde em comparação ao ano passado.
Os 10 participantes são:
Barbalha, Cariri, Crato, Guarani e Icasa (Grupo A).
Itapipoca, Caucaia, Atlético, Crateús e Guarany de Sobral (Grupo B).
Atrativos
A competição tem atrativos, com três pesos pesados do futebol cearense: o a volta do Guarany de Sobral - vice-campeão da Série C Cearense e Guarani de Juazeiro e Icasa, que fazem o clássico do Cariri. O Verdão do Cariri, aliás, chega cercado de expectativas após ganhar ação da CBF e permitir investimentos para conquistar o acesso.
Sobre os demais clubes - Barbalha, Cariri, Crato, Itapipoca, Caucaia, Atlético e Crateús - todos estiveram recentemente na elite do futebol cearense, tornando a competição atrativa e competitiva.
Regulamento
Nesta edição, o regulamento do ano anterior foi mantido. Os dez clubes participantes foram divididos em dois grupos de cinco equipes cada. As equipes de cada grupo se enfrentarão entre si em jogos de ida e volta.
Os dois clubes posicionados em 1º lugar de cada grupo avançarão direto para a 3ª Fase (Semifinal). Enquanto os clubes posicionados em 2º e 3º lugar de cada grupo classificam-se para a 2ª Fase da Competição (Quartas de Final).
Ao final da 1ª fase, os clubes colocados nas posições de 4º e 5º lugares dos grupos A e B, se enfrentam em jogo único no confronto. O 4º colocado de um grupo enfrenta o 5º do outro.
Tabela completa
1ª rodada - 15/03
Guarani (J) x Cariri
Barbalha x Crato
Itapipoca x Atlético
Caucaia x Crateús
2ª rodada - 22/03
Cariri x Icasa
Crato x Guarani (J)
Atlético x Guarany (S)
Crateús x Itapipoca
3ª rodada - 29/03
Icasa x Barbalha
Crato x Cariri
Guarany (S) x Caucaia
Crateús x Atlético
4ª rodada - 05/04
Icasa x Crato
Barbalha x Guarani (J)
Guarany (S) x Crateús
Caucaia x Itapipoca
5ª rodada - 12/04
Guarani (J) x Icasa
Cariri x Barbalha
Itapipoca x Guarany (S)
Atlético x Caucaia
6ª rodada - 19/04
Cariri x Guarani (J)
Crato x Barbalha
Atlético x Itapipoca
Crateús x Caucaia
7ª rodada - 26/04
Icasa x Cariri
Guarani (J) x Crato
Guarany (S) x Atlético
Itapipoca x Crateús
8ª rodada - 03/05
Barbalha x Icasa
Cariri x Crato
Caucaia x Guarany (S)
Atlético x Crateús
9ª rodada - 10/05
Crato x Icasa
Guarani (J) x Barbalha
Crateús x Guarany (S)
Itapipoca x Caucaia
10ª rodada - 17/05
Icasa x Guarani (J)
Barbalha x Cariri
Guarany (S) x Itapipoca
Caucaia x Atlético
Datas Fases Finais:
Quadrangular do Rebaixamento (20/05)
Quartas (20/05)
Semifinal (24/05 e 31/05)
Final (7/06 e 14/06)