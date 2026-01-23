Com classificação para a 2ª Fase do Cearense, três clubes garantiram vaga na Série D 2027

Além de garantirem vaga na 2ª Fase do Campeonato Cearense, Ferroviário, Iguatu e Horizonte tiveram mais um motivo para comemorar. Os três conquistaram vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027.

O futebol cearense dá 3 vagas para a Série D por critério técnico, e o trio conseguiu, já outros clubes que avançaram de fase, já estão em divisões acima este ano: Ceará e Fortaleza estão na Série B e o Floresta na Série C.

Em 2026

Para este ano de 2026, os representantes cearenses na Série D são: Ferroviário, Maracanã e Tirol, que se classificaram via Cearense 2025, e mais dois que entraram pelo ranking: Iguatu e Atlético.

Caso o Ferroviário conquiste o acesso na Série D este ano, a vaga dele irá para um clube por critério técnico via Cearense 2026, como o melhor colocado do quadrangular do rebaixamento que será disputado entre Maracanã, Tirol, Maranguape e Quixadá.

Além disso, para a edição de 2027, há possibilidade de outros times cearenses conquistarem vagas via ranking, quando o mesmo for atualizado.